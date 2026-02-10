مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام

أكدت مصادر مطلعة لـ صدى البلد أنه سيتم إجراء حركة المحافظين خلال الأيام المقبلة قبل شهر رمضان 2026.

وأضافت المصادر أن التغيير سيشمل عددا من المحافظات الحدودية والصعيد والدلتا ويضم عددا من اللواءات والمهندسين والأكاديميين.

وتوقعت المصادر ان تكون الحركة موسعة ويرحل من 13 إلى 17محافظ لافتا انه سيكون من ضمنهم ما يقرب من 11 محافظ من المعينين في شهر يوليو 2024.

واشارت المصادر ان من بينهم محافظ القليوبية والوادي الجديد والفيوم و البحر الاحمر وبني سويف والمنوفية ومطروح ودمياط وسيتم تصعيد نواب من المحافظين لتولي المحافظات.

وأكدت المصادر أن اختيار المحافظين يأتي في إطار ضخ دماء جديدة في المحافظات لتنفيذ خطط الحكومة.