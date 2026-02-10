أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة «تحويل القبلة».. وتكرِّم المشاركين في دورة إعداد الدعاة

نظَّمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، اليوم الثلاثاء، ندوةً علمية بعنوان: «تحويل القبلة.. دروس عصرية»؛ حيث أكد المشاركون أن تحويل القبلة جاء تتويجًا لمعاني الاصطفاء الإلهي للأمة المحمدية، وترسيخًا لهويتها الحضارية المستقلة، وأن هذا الحدث الجليل يحمل دروسًا معاصرة في ترسيخ الثقة في التوجيه الإلهي، واليقين في حكمة التشريع، وتعزيز روح الانتماء للأمة الإسلامية، بما يسهم في بناء شخصية دعوية قادرة على مواجهة التحديات الفكرية والثقافية المعاصرة بثبات ووعي.

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة «تحويل القبلة.. دروس عصرية»

وأشار المحاضرون إلى أنَّ الأزهر الشريف، من خلال برامجه التدريبيَّة والعلميَّة، يسعى إلى توظيف هذه الدروس في إعداد دُعاة يمتلكون الوعي التاريخي والفقهي، ويستطيعون ربط النصوص الشرعيَّة بواقع الناس وقضاياهم، بما يعزز رسالة الأزهر العالمية في نشر الوسطية والاعتدال.

وفي ختام الندوة، كرَّمت أكاديمية الأزهر العالمية الأئمة والوعاظ المشاركين في الدورة رقم (140)، الذين اختتموا برنامجهم التدريبي بالمشاركة في فعاليات الندوة؛ حيث عبَّر المشاركون عن اعتزازهم بالتواجد في رحاب الأزهر الشريف.

وأشادوا بما تلقوه من علوم شرعية ومهارات دعوية وإعلامية أسهمت في تطوير قدراتهم العلمية والعملية، مؤكِّدين أن هذه الدورات تمثل منصة عالمية لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين الدعاة من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أنَّ الدورة اشتملت على برامج تدريبية مكثفة قدَّمها نخبة من العلماء المتخصصين والمحاضرين الدوليين في مجالات الفكر الإسلامي والمهارات الدعوية والإعلامية.

وشارك في الدورة 50 إمامًا وداعية من ست دول هي: ماليزيا، والكاميرون، ونيجيريا، والسنغال، وغينيا كوناكري، والهند، وذلك في إطار جهود الأزهر الشريف المستمرة في إعداد كوادر دعوية مؤهلة قادرة على تمثيل المنهج الأزهري الوسطي عالميًّا.