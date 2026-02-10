النرويج تقترب من هدفها الطموح في 2025.. سيارات جديدة بلا انبعاثات

اقتربت النرويج في العام 2025 من هدفها القاضي ببيع حصرا سيارات عديمة الانبعاثات، بعدما شكلت المركبات الكهربائية بالكامل 95.9% من تلك الجديدة المبيعة.

وقد حددت النرويج، التي تعد في المقابل أكبر مصدر للهيدروكربونات في أوروبا الغربية، هدفا غير ملزم يقضي بأن تكون السيارات الجديدة المباعة اعتبارا من 2025 معدومة الانبعاثات، أي قبل 10 سنوات من المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

تحطيم الرقم القياسي



وفي المجموع، سجلت 179549 سيارة جديدة خاصة في عام 2025، ما حطّم الرقم القياسي المحقّق سنة 2021، بحسب ما أعلن المجلس النرويجي للمعلومات حول الحركة المرورية الجمعة.

وفي ديسمبر وحده، بلغت حصة المركبات الكهربائية 97.6%، بحسب المجلس.

موسم “هجرة الأثرياء”من النرويج.

خفض الضرائب



وقال مدير المجلس غير إنغه ستوكي في بيان إن "نهاية العام كانت قوية بشكل غير مسبوق. ولا شك في أن التعديلات التي طرأت على الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من الأول من يناير2026 حثت كثيرين على شراء سيارة كهربائية قبل نهاية السنة".

فقد قرّرت الحكومة تخفيض عتبة السعر لإخضاع المركبات الكهربائية الجديدة للضريبة على القيمة المضافة، من 500 ألف كرونة (42500 يورو) إلى 300 ألف.

ومن المرتقب تأجيل الإلغاء التام لهذه الضريبة، الذي كان مقررا في 2027، إلى 2028.

وعززت مجموعة "تسلا" موقعها في صدارة السوق النرويجية للمركبات الكهربائية العام الماضي، مع حوالى 19.1% من الحصص في سوق مبيعات السيارات الجديدة.

وتم شراء عدد قياسي بلغ 34285 من سيارات الشركة المملوكة لإيلون ماسك.

وأثبت عام 2025 أن المصنعين الصينيين بات لهم أيضا موطئ قدم في السوق النرويجية للسيارات الجديدة، مع مبيعات شكّلت 13.7% من المركبات الجديدة، في مقابل 10.4% سنة 2024.