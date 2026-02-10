قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

استخراج الكارت الموحد
استخراج الكارت الموحد
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقات التموين 2026، والذي يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية. 

استخراج الكارت الموحد

ويستهدف الكارت الموحد تسهيل حصول المستفيدين على الدعم التمويني والخدمات الحكومية المختلفة من خلال بطاقة ذكية واحدة، بما يضمن دقة البيانات، وسرعة تقديم الخدمة، وتحقيق الشمول المالي.

ويعد الكارت الموحد أحد أبرز مشروعات التحول الرقمي، حيث يعمل على دمج عدد كبير من الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة وعدالة.

ويقدم الكارت الموحد مجموعة من المميزات، في مقدمتها دمج خدمات التموين، والتأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية في بطاقة واحدة، إلى جانب إتاحة السحب النقدي والشراء من خلال ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع التابعة للهيئة القومية للبريد. 

كما يعتمد الكارت على البصمة الذكية لكل مواطن لضمان دقة البيانات، مع فتح حساب بريدي لكل مستفيد دون أي رسوم، بما يدعم توجه الدولة نحو الشمول المالي.

الكارت الموحد

ويعتبر الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع متعددة الاستخدامات، حيث يتيح إيداع واستقبال الأموال بشكل مباشر، وإتمام عمليات الشراء من خلال ماكينات نقاط البيع لدى التجار، وصرف دعم الخبز والسلع التموينية من البدالين، بالإضافة إلى استخدامه في خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وسداد المدفوعات الخاصة بالخدمات الحكومية الرقمية.

وبشأن أماكن الحصول على الكارت الموحد، يتم إخطار المواطنين برسالة نصية تتضمن موعد ومكان الاستلام، على أن يتم استلام الكارت خلال شهر من تاريخ الرسالة. 

وفي حال عدم الاستلام خلال هذه المدة، يتم إتاحة شهر إضافي للاستلام من ديوان عام المحافظة، وبعدها يتم إلغاء الكارت. وتشمل أماكن الاستلام مكاتب البريد، ومكاتب التموين، ووحدات التأمين الصحي الشامل، وديوان عام محافظة بورسعيد.

الكارت الموحد

خطوات استخراج الكارت الموحد

أما خطوات استخراج الكارت الموحد، فتبدأ بفتح حساب شخصي لكل مواطن مستفيد في الهيئة القومية للبريد، ثم تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن لدى إحدى شركات المحمول، يلي ذلك تسجيل البصمة الذكية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها، ثم يتم إرسال رسالة نصية للمواطنين لإبلاغهم بموعد ومكان استلام الكارت.

الكارت الموحد كارت التموين الكارت الموحد بديل بطاقه التموين بديل بطاقه التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

ترشيحاتنا

مستريح السيارات

10 مارس محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي في اتهامه بغسل أموال

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

اللواء محمود توفيق.. أعاد صياغة العمل الأمنى رافعا شعار حقوق الإنسان أولا

أرشيفية

نيابة المقطم تستمع لأقوال شهود النفي في حادث المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد