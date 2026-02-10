قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقات التموين 2026، والذي يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.

استخراج الكارت الموحد

ويستهدف الكارت الموحد تسهيل حصول المستفيدين على الدعم التمويني والخدمات الحكومية المختلفة من خلال بطاقة ذكية واحدة، بما يضمن دقة البيانات، وسرعة تقديم الخدمة، وتحقيق الشمول المالي.

ويعد الكارت الموحد أحد أبرز مشروعات التحول الرقمي، حيث يعمل على دمج عدد كبير من الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة وعدالة.

ويقدم الكارت الموحد مجموعة من المميزات، في مقدمتها دمج خدمات التموين، والتأمين الصحي، والمدفوعات الحكومية في بطاقة واحدة، إلى جانب إتاحة السحب النقدي والشراء من خلال ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع التابعة للهيئة القومية للبريد.

كما يعتمد الكارت على البصمة الذكية لكل مواطن لضمان دقة البيانات، مع فتح حساب بريدي لكل مستفيد دون أي رسوم، بما يدعم توجه الدولة نحو الشمول المالي.

الكارت الموحد

ويعتبر الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع متعددة الاستخدامات، حيث يتيح إيداع واستقبال الأموال بشكل مباشر، وإتمام عمليات الشراء من خلال ماكينات نقاط البيع لدى التجار، وصرف دعم الخبز والسلع التموينية من البدالين، بالإضافة إلى استخدامه في خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وسداد المدفوعات الخاصة بالخدمات الحكومية الرقمية.

وبشأن أماكن الحصول على الكارت الموحد، يتم إخطار المواطنين برسالة نصية تتضمن موعد ومكان الاستلام، على أن يتم استلام الكارت خلال شهر من تاريخ الرسالة.

وفي حال عدم الاستلام خلال هذه المدة، يتم إتاحة شهر إضافي للاستلام من ديوان عام المحافظة، وبعدها يتم إلغاء الكارت. وتشمل أماكن الاستلام مكاتب البريد، ومكاتب التموين، ووحدات التأمين الصحي الشامل، وديوان عام محافظة بورسعيد.

الكارت الموحد

خطوات استخراج الكارت الموحد

أما خطوات استخراج الكارت الموحد، فتبدأ بفتح حساب شخصي لكل مواطن مستفيد في الهيئة القومية للبريد، ثم تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم المواطن لدى إحدى شركات المحمول، يلي ذلك تسجيل البصمة الذكية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها، ثم يتم إرسال رسالة نصية للمواطنين لإبلاغهم بموعد ومكان استلام الكارت.