رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم

ظهرت الآن على موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول .

رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول

ويمكن الآن الدخول على رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2FStudents

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 وتسجيل الاستمارة الإلكترونية ، مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي :