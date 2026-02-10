قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026
ياسمين بدوي

ظهرت الآن على موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول .

رابط  نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول

ويمكن الآن الدخول على رابط  نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2FStudents 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 وتسجيل الاستمارة الإلكترونية ، مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي :

  •  انشاء حساب خاص على منصة أبناؤنا في الخارج
  •  تحديد عدد الأبناء المتقدمين لاداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر
  •  سداد مبلغ 150 دولار أمريكي لكل طالب في أي مؤحلة دراسية من خلال المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا في الخارج أثناء عملية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر وتطبق الشروط والأحكام
  •  تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات ابناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة
  •  رفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدى بصيغة PDF لا يزيد حجمها عن 2 ميجا مع طباعة استمارة التقدم وارفاقها مع أصول المستندات
  •  المتابعة الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية لامتحانات ابناؤنا في الخارج للاطلاع على رقم الجلوس أو الاطلاع على أي رسائل أو استيفاء لأي مستندات يتم طلبها من ولي الأمر مع متابعة البريد الالكتروني لمشرف الصف في أي استفسارات يطلبها ولي الأمر
  •  في حال تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسئول عن ارسال أصول المستتندات السابق رفع نسخة منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطرسيقة المناسبة لطلاب الجدد بالبريد فقط
  •  في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة ، او عدم اتباع شروط التقدم المعلنة ، وتقع المسئولية كاملة على ولي الأمر ويحق للإدارة إلغاء التقدم والامتحان طالما أن الطالب غير مستوفي لشروط وتعليمات التقدم
  • يتم ارسال طلبات الاسترداد الموجود على المنصة بعد استيفاء جميع البيانات والمرفقات المدونة به فقط على الايميل المخصص للشئون المالية في موعد أقصاه 31 ديسمبر للعام الدراسي الحالي على أن يتم ارفاق جميع ايصالات السداد بطلب الاستراداد ، ويحق للإدارة إلغاء التقدم للامتحان بناءا على طلب الاسترداد المقدم من ولي الأمر المرسل إلى الشئون المالية بالوزارة
  •  لا يحق لولي الامر تقديم طلب الاسترداد بعد هذا الموعد 31 ديسمبر 2025 وذلك للفصل الدراسي الأول وموعد 30 ابريل 2026 للفصل الدراسي الثاني وموعد 9 يوليو 2026 للدور الثاني حيث تقع المسئولية كاملة على ولي الأمر
أبناؤنا في الخارج 2026 أبناؤنا في الخارج نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الأول

