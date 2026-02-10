قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة الوادى الجديد : تنفيذ برنامج الطفل المريض بالداخلة وبلاط

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ تدريب لإدارة التمريض على برنامج الطفل المريض ضمن برامج الأمومة والطفولة، وذلك بإدارتي الداخلة وبلاط، وفي إطار حرص وزارة الصحة والسكان على دعم برامج الأمومة والطفولة ورفع كفاءة الكوادر التمريضية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية

وتم تنفيذ التدريب تحت إشراف الدكتورة منال مسلم مدير إدارة التمريض، حيث شمل البرنامج محاور نظرية وعملية تناولت أسس تقييم حالة الطفل المريض، وآليات المتابعة، وطرق الإحالة، إلى جانب التأكيد على أهمية تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المنشآت الصحية، في ضوء الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى الأداء التمريضي داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، بما يسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض والتعامل السليم مع الحالات المختلفة وفقًا للإرشادات والبروتوكولات المعتمدة.

وأكد القائمون على التدريب أن هذه البرامج التدريبية تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة الأمومة والطفولة بالمحافظة، ودعم قدرات الفرق التمريضية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال وتحقيق أفضل مؤشرات الرعاية الصحية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد صحة الوادى الجديد

