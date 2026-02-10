بالتزامن مع حلول رمضان..محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفدًا من مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، في ضوء جهود التعاون المثمر بين المحافظة والمؤسسة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

مساعدات إنسانية للأسر غير القادرة

وأعرب المحافظ في بيان له عن بالغ تقديره للتعاون الصادق مع مؤسسة بيت الزكاة في دعم ورعاية الحالات المستحقة، مُشيرًا لوصول قافلة اجتماعية من مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري تشمل (5000 كرتونة مواد غذائية - 5000 لحاف - 15 طن دقيق - 5000 هدية للأطفال حفظة القرآن الكريم من الكتاتيب).

مضيفًا أنه سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية مع بداية شهر رمضان المبارك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.