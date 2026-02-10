أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في رئاسة الحكومة نتيجة عمله وجهده الكبير، مضيفا أن النائب محمد ابو العينين اكد أن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لديه قدرات كبيرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء ، إن "ليا طلب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أن يتم تخفيف الأعباء عن المواطنين واول قرار عدم زيادة الأسعار او الخدمات على المواطنين لمدة عام.. وعايز عام 2026 عام محبة بين الحكومة والمواطن".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة بعد التعديل الاخير عليها مسؤولية وجهد حقيقي من أجل الشعب المصري والبلاد، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب التركيز بقوة.