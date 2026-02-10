عالية المهدي: فوائد الدين الأكبر انفاقا في موازنه الدولة

قالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن العجز في الموازنة بسبب فوائد الدين التي تمتص موارد الدولة، مضيفة أن لدينا قصور ما في المجتمع الضريبي دون رفع الضرائب.

واضافت الدكتورة عالية أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن دعم الاستثمار المحلي يساهم في جذب الاستثمار الاجنبي.

تابعت: أن فوائد الدين هي الأكبر انفاقا في موازنه الدولة، مستدركة أن سعر الفائدة ما زال عاليا جدا وعلى البنك المركزي اتخاذ خطوات لتقليل هذا الأمر.











