أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يجامل أحدًا ويحرص على متابعة تفاصيل كل ملف بنفسه

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أفضل ما تم في تشكيل الحكومة هو عنصر السرية، مشيرًا إلى أن حكومة الدكتور أحمد نظيف كانت تنشر التشكيلات في جريدة الأهرام، ولكن هذا الأمر انتهى، مؤكدًا أن أي وزير يمسك "جمرًا" لن يكون هناك أي مجال للفسحة أو التهاون.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الوزارة مسؤولية كبيرة، مضيفًا: "تخيل أن وزيرًا يترك بيته وليس لديه سوى عمله، وهناك دائمًا من لن يعجبهم أي وزير مهما كان اسمه أو كفاءته".

وأضاف أن هناك وزراء قبل توليهم مهامهم يتعرضون للانتقادات ويتحملون ذلك من أجل خدمة بلادهم، مؤكدًا أن أي وزير يتشرف بالخدمة مع الرئيس السيسي سيكتشف مدى حرصه على مصر وشعبها، وأن شغله الشاغل هو خدمة الوطن، ويبذل كل ما بوسعه لمساعدة المواطنين.

وأوضح أن الدولة إذا توافرت لديها الموارد ستدعم الناس، مشيرًا إلى جهود الرئيس السيسي في انتشال أهالي العشوائيات والقرى المصرية ضمن مشروع "حياة كريمة"، وبناء جيش قوي، وتطوير وزارة الداخلية، مؤكدًا أن كل هذه الإنجازات كانت بدعم مباشر من الرئيس.

وتابع أنه مؤخرًا اكتشف صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي تحرض على قتله، وقال: "في ساعتين جابوه من الشرقية"، موجهًا الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وللنائب العام على سرعة استجابتهم، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تتسم باليقظة والسرعة في الرد قبل تلقي البلاغات الرسمية.

وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الإعلام والداخلية للرد على الشائعات، مشيرًا إلى أن اللواء محمود توفيق مستمر في منصبه لأنه "يعمل بجد"، وأن الرئيس السيسي لا يجامل أحدًا ويحرص على متابعة تفاصيل كل ملف بنفسه.