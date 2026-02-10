إسكان النواب: سنتابع أداء الحكومة لتحقيق نتائج ملموسة لصالح المواطن

أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، أن الجلسة العامة اليوم تُعد مهمة وفاصلة، لما تمثله من دور محوري في تحديد ملامح عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، حيث شهدت عرض ترشيحات التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي وافق عليها مجلس النواب.

وأوضح النائب محمود طاهر أن المرحلة الحالية تتطلب ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والتنموية، واستكمال مسار الإصلاح، مشددًا على أن موافقة مجلس النواب تعكس حرصه على دعم استقرار مؤسسات الدولة، وتحقيق الصالح العام للمواطنين.

وأضاف أن مجلس النواب سيواصل أداء دوره الرقابي والتشريعي، ومتابعة أداء الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تنفيذ البرامج المعلنة وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

واختتم النائب محمود طاهر تصريحه بالتأكيد على أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، التنفيذية والتشريعية، لعبور هذه المرحلة الدقيقة، ودفع عجلة التنمية الشاملة بما يليق بتطلعات الشعب المصري.