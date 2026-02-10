نواب البرلمان: التعديل الوزاري إعادة ضبط للبوصلة الاقتصادية ورسالة طمأنة للمواطن والأسواق

اعتبر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن التعديل الوزاري الأخير يعكس توجهًا جادًا لإعادة ترتيب أولويات الدولة، وتعزيز كفاءة إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية، في مرحلة دقيقة تتطلب قرارات سريعة وسياسات أكثر تكاملًا، مؤكدين أن نجاح الحكومة الجديدة مرهون بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار، أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري يمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح الشامل، خاصة مع الحاجة إلى ضخ دماء جديدة قادرة على رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتسريع وتيرة الإنجاز. وأوضح أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يعد خطوة استراتيجية تعزز إدارة الملف الاقتصادي، وتسهم في توحيد الرؤية بين الوزارات المعنية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وتكامل السياسات المالية والنقدية والاستثمارية.

وأشار الجندي إلى أن اختيار الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يُعد اختيارًا موفقًا، لما يتمتع به من كفاءة وخبرة، بما يدعم التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص، ويبعث برسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين، ويحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

من جانبه، أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري لا يقتصر على تغيير أسماء، بل يحمل رسالة سياسية وإدارية تؤكد حرص القيادة السياسية على التقييم المستمر للأداء الحكومي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بعقلية مختلفة وأدوات أكثر فاعلية. وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب وزراء يمتلكون رؤية عملية وخبرة ميدانية، قادرين على اتخاذ قرارات تصب في صالح المواطن.

وفي السياق ذاته، قال النائب طارق المحمدي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري يمثل رسالة طمأنة واضحة للشارع المصري، مفادها أن الدولة تستمع لتحديات المواطن وتسعى لمواجهتها بجدية، مطالبًا بربط الخطط الحكومية بمؤشرات أداء واضحة تضمن المتابعة والمساءلة وتحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنين اليومية.

وأكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة باتت أمام اختبار حقيقي، مشددًا على أن التقييم سيكون قائمًا على النتائج وليس الأسماء، وأن الشارع ينتظر تحركات عملية لتحسين مستوى الخدمات وضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية، مع استمرار الدور الرقابي للبرلمان لضمان تحقيق الصالح العام.

بدوره، أوضح النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري خطوة لضخ دماء جديدة داخل الجهاز التنفيذي، مشددًا على أولوية تحسين الخدمات الأساسية، ودعم الزراعة والتصنيع الزراعي باعتبارهما ركيزة للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وفي رؤية تحليلية، قال النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، إن التعديل الوزاري يعيد تعريف دور الحكومة في إدارة مرحلة صعبة، تتطلب الانتقال من منطق رد الفعل إلى إدارة التحولات، وبناء سياسات متوازنة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن التواصل مع المواطن والشفافية في عرض التحديات باتا جزءًا أصيلًا من كفاءة الأداء الحكومي.

واتفق النواب على أن التعديل الوزاري يمثل فرصة حقيقية لتصحيح المسارات، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، شريطة العمل بروح الفريق الواحد، وتحويل الرؤى والخطط إلى إنجازات واقعية تدفع مسار التنمية وتلبي تطلعات الشارع المصري.