الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
برلمان

نائب بالشيوخ: التعديل الوزاري خطوة ضرورية لتطوير الأداء الحكومي

النائب عبد العاطي أحمد
النائب عبد العاطي أحمد
حسن رضوان

أكد النائب عبد العاطي أحمد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، أن إعلان التعديل الوزاري الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير الأداء الحكومي، ويعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وضرورة ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع المرحلة المقبلة برؤية مختلفة تقوم على الكفاءة وسرعة الإنجاز.

وأوضح النائب أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة تمتلك برنامجًا واضحًا ومحدد المعالم، لا يقتصر فقط على إدارة الأزمات، بل يركز على تغيير السياسات التقليدية، وتبني أفكار مبتكرة لحل المشكلات المزمنة، خاصة في الملفات المرتبطة بالاقتصاد والخدمات، بما يحقق نقلة نوعية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

رؤية حكومية بخطط زمنية محددة

وأشار عبد العاطي أحمد إلى أن نجاح الحكومة الجديدة مرهون بقدرتها على تقديم رؤية متكاملة مصحوبة بخطة زمنية محددة، تتضمن أهدافًا قابلة للقياس والمحاسبة، مؤكدًا أن المواطن لم يعد يكتفي بالوعود، بل ينتظر نتائج ملموسة على الأرض، سواء في ضبط الأسواق أو تحسين مستوى الخدمات العامة.

وأضاف أن من أهم أولويات المرحلة المقبلة وضع برامج اقتصادية واضحة لخفض معدلات التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، عبر دعم الإنتاج المحلي، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، ويعيد التوازن إلى السوق.

مواجهة التضخم وتحسين معيشة المواطنين

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يجب أن يكون في صدارة أولويات الحكومة، من خلال تطوير منظومة الأجور، وتوسيع برامج الدعم الموجه، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، باعتبارها ركائز رئيسية للاستقرار الاجتماعي.

وأكد أن المواطن يقيس نجاح أي حكومة بمدى انعكاس قراراتها على حياته اليومية، لافتًا إلى أن تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية، عوامل أساسية لبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

الإصلاح الاقتصادي وسداد الديون

وأشار النائب عبد العاطي أحمد إلى أهمية استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل متوازن، يراعي البعد الاجتماعي إلى جانب المؤشرات المالية، موضحًا أن إدارة ملف الديون وسداد الالتزامات المالية للدولة يجب أن تتم وفق خطة واضحة تضمن الاستدامة المالية دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التعديل الوزاري يمثل فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وبناء فريق حكومي يعمل بروح واحدة، هدفه الأساسي خدمة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على أن البرلمان سيدعم أي خطوات إصلاحية جادة تصب في مصلحة الوطن وتلبي تطلعات الشعب.

نائب بالشيوخ الوزاري الأداء الحكومي التعديل الوزاري الجديد أسيوط

