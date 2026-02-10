برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة تمثل خريطة طريق واضحة للعمل خلال المرحلة المقبلة

أكدت دكتورة داليا الأتربي عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم يعكس حرص الدولة على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأوضحت الأتربي - في تصريح اليوم - أن المرحلة الحالية تفرض على الحكومة تحديات متعددة، في مقدمتها الملفات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار في الأسواق، وتعزيز معدلات النمو، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة تمثل خريطة طريق واضحة للعمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بضرورة رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الاعتماد على الكفاءات والخبرات المتخصصة، والاستمرار في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

وأضافت أن نجاح التعديل الوزاري مرهون بقدرة الوزراء الجدد على العمل بروح الفريق الواحد، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والتفاعل المستمر مع المواطنين، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والرأي العام، وتحقيق أهداف الجمهورية الجديد