برلماني: التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية

قال النائب موسي خالد موسي عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تعكس بوضوح التزام الدولة بتكريس مبدأ الحق في الصحة لكل مواطن.

وأشار موسى علي هامش لقائه مع الدكتور على رفعت مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية،وذلك بمقر الهيئة.إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل إحدى أهم الركائز الاستراتيجية التي تقوم عليها خطة الدولة المصرية لبناء الإنسان، لاسيما في ضوء تأكيد رئيس الوزراء على أحقية المواطن في تلقي الخدمة الصحية في أي منشأة، بما فيها القطاع الخاص، وهو ما يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الصحية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد جدية الدولة في بناء منظومة صحية متكاملة قائمة على الجودة والكفاءة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية للرعاية الصحية.

ودار الحوار حول دور الهيئة فى تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة لتقديم خدمة أفضل للمرضى.

وتم عرض بعض المشكلات والتى من بينها مشكلة مستشفى أبو خليفة والتى قد ساهم النائب موسى فى حلها في وقت سابق.