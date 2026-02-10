قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريد فكرة إلغاء الدورى المصري
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
محافظات

غنيم يتفقد سير العمل في حملة التبرع بالدم بديوان عام محافظة بني سويف

بني سويف : محمد عبدالحليم

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فعاليات حملة التبرع بالدم، التي تم تنظيمها بديوان عام المحافظة بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المنظومة الصحية والمساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.
 


تابع المحافظ جانباً من سير العمل بالحملة، وإجراءات الفحص الطبي المتبعة لضمان سلامة المتبرعين، مشيدًا بإقبال العاملين بديوان عام المحافظة على المشاركة في الحملة، وما يعكسه ذلك من وعي مجتمعي بأهمية التبرع بالدم ودوره الحيوي في إنقاذ الأرواح ودعم المستشفيات وبنوك الدم باحتياجاتها اللازمة، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات الصحية والإنسانية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، والمشاركة الإيجابية في الحملات التي تخدم القطاع الصحي وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع المحافظ لشرح موجز عن خطوات وإجراءات التبرع في الحملة التي تم تجهيزها بطاقم طبي مؤهل ، حيث يتم إجراء الفحص الطبي على كل متبرع قبل عملية التبرع للاطمئنان على سلامته، وبعد التبرع يتم إجراء فحوصات شاملة على أكياس الدم ، فيما يحصل المتبرع على شهادة رسمية بنتائج هذه الفحوصات بالمجان.

بني سويف محافظ بني سويف بنك الدم ببني سويف

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

جوهر نبيل

كأس العالم والتجنيس على طاولة وزير الرياضة.. ملفات ساخنة تنتظر جوهر نبيل

مصطفي شوبير

أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حراسة المرمى في الأهلي

دوري السوبر لسيدات السلة

تعرف على مباريات اليوم بالجولة الثامنة من دوري السوبر لسيدات السلة

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز كفر صقر وعددا من شوارع المدينة

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

