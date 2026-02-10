غنيم يتفقد سير العمل في حملة التبرع بالدم بديوان عام محافظة بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف فعاليات حملة التبرع بالدم، التي تم تنظيمها بديوان عام المحافظة بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم المنظومة الصحية والمساهمة في توفير الاحتياجات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.





تابع المحافظ جانباً من سير العمل بالحملة، وإجراءات الفحص الطبي المتبعة لضمان سلامة المتبرعين، مشيدًا بإقبال العاملين بديوان عام المحافظة على المشاركة في الحملة، وما يعكسه ذلك من وعي مجتمعي بأهمية التبرع بالدم ودوره الحيوي في إنقاذ الأرواح ودعم المستشفيات وبنوك الدم باحتياجاتها اللازمة، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات الصحية والإنسانية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، والمشاركة الإيجابية في الحملات التي تخدم القطاع الصحي وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع المحافظ لشرح موجز عن خطوات وإجراءات التبرع في الحملة التي تم تجهيزها بطاقم طبي مؤهل ، حيث يتم إجراء الفحص الطبي على كل متبرع قبل عملية التبرع للاطمئنان على سلامته، وبعد التبرع يتم إجراء فحوصات شاملة على أكياس الدم ، فيما يحصل المتبرع على شهادة رسمية بنتائج هذه الفحوصات بالمجان.