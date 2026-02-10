أخبار بني سويف.. المحافظ يتابع حل شكاوى المواطنين ويؤكد علي أهمية نشر تعاليم الدين

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ الإجراءات والحلول المنفذة لمشكلات ومطالب وشكاوى المواطنين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة تنفيذ الحلول والإجراءات الخاصة بالتوجيهات التي وجه بها خلال لقاء المواطنين المنعقد 4 فبراير الجاري، والذي تم خلاله بحث ومناقشة عدد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين المرتبطة بعدة قطاعات ومرافق خدمية حيوية، وذلك في إطار حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، والتعامل الفوري مع المشكلات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وفي هذا السياق، أوضحت مها حميدة مديرة الإدارة العامة لخدمة المواطنين،في تقرير المتابعة الذي تم عرضه، أنه بخصوص الشكوى المقدمة من إحدى السيدات من مركز بني سويف، تلتمس فيها توفير نوع مُحدد من الأدوية باهظة التكلفة لعلاج ابنتها المصابة بضمور في المخ، فقد تم صرف مساعدة مالية من المحافظة.

كما أفاد مسؤولو التأمين الصحي بأنه تم عرض الحالة على إدارة الشئون الطبية، وصرف الأصناف المتاحة من التموين الطبي، وتحويل الطفلة للعرض على استشاري المخ والأعصاب، فيما أفادت مديرية التضامن بأنه تم التواصل مع المواطنة لإحضار الروشتة الخاصة بالطفلة، وإجراء بحث اجتماعي، تمهيدًا لتوفير باقي العلاج من خلال مؤسسات المجتمع المدني.

محافظ بني سويف: أهمية المشاركة الفاعلة لإدارات الأوقاف لنشر تعاليم الدين

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"بمكتبه اليوم"الدكتور سعيد حامد وكيل وزارة الأوقاف الجديد ،حيث هنأه بثقة فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف،بإسناد مسؤولية وقيادة العمل الدعوي بالمحافظة،خلفا للدكتور عاصم القبيصي _ضمن حركة التنقلات التي أجرتها وزارة الأوقاف مؤخرا. وخلال اللقاء تم مناقشة واستعراض مستجدات وخطة عمل المديرية في عدد من الملفات والمبادرات الفترة المقبلة،لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك،حيث أكد المحافظ أهمية المشاركة الفاعلة لإدارات وأجهزة المديرية في تنفيذ خطة المحافظة في المجالات التوعوية والدعوية ونشر تعاليم الدين السمحة ومواجهة الأفكار المغلوطة، ضمن رؤية مصر 2030،لبناء الشخصية المصرية المتكاملة.

بني سويف.. فحص 760حالة وتقديم 2600 خدمة طبية مجانية لأهالي كفر منسابة بالفشن

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة،في تقرير عرضه على المحافظ،أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بكفر منسابة مركز الفشن يومي السبت والأحد 7 و8 فبراير الجاري،وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.