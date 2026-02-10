فضحوا بعض لسرقة كهرباء.. ضبط المتهمين في واقعة مشاجرة جيران بالسنطة والنيابة تحقق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط أطراف مشاجرة، إثر اعتداء سيدة على سلفتها بمشاركة شقيق زوجها، وذلك على خلفية خلافات بسبب سرقة تيار كهرباء بقرية الباذنجانية بمركز السنطة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك للفيديو يكشف واقعة اعتداء أطراف المشاجرة داخل أحدي شوارع القرية المذكورة .

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة السنطة من ضبط أطراف المشاجرة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.