269 مائدة رحمن.. الأوقاف تكشف خطة الوزارة استعدادًا لرمضان 2026

كشف الدكتور أسامة رسلان، متحدث وزارة الأوقاف، عن خطة الوزارة لاستقبال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنها تشمل عدة مستويات، بدءًا بالمستوى اللوجستي والهندسي، الذي يشمل معاينة المساجد وتجديد ما يحتاج لذلك، وتنظيف وتعقيم المساجد، وفحص أنظمة الصوت، وفرش الساحات الخارجية، خصوصًا في المساجد الكبيرة.

وأشار رسلان خلال صباح الخير يا مصر إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا بالجانب الفكري باعتبارها «وزارة المناعة الفكرية»، مع استمرار إقامة ملتقى الفكر الإسلامي يوميًا طوال شهر رمضان داخل مسجد الإمام الحسين، وسيكون بصيغة بودكاست لمواكبة التطور التكنولوجي، مع استمرار الشكل التقليدي في بعض المساجد الأخرى.

وأضاف أن صلاة التراويح ستقام في كل التجمعات السكانية، والتهجد في 9719 مسجدًا، والاعتكاف في 4812 مسجدًا خلال العشر الأواخر. كما ترعى الوزارة 269 مائدة رحمان مباشرة، فضلًا عن الموائد التي تنظم بالتعاون مع الخيريين والمجتمع المدني.

ولفت متحدث الأوقاف إلى تنظيم جلسات حوارية للأطفال والمراهقين يومي الأحد والأربعاء في 38 ألف مسجد، بالإضافة إلى نشاطات توعوية للواعظات بالتعاون مع وزارات الصحة والشباب والثقافة، مع وجود ملتقى ثابت للواعظات ومسابقات للأطفال.

وأشار إلى وجود 246 ألف مقرأة في المساجد على مستوى الجمهورية، تشمل كبار الأئمة والأطفال والسيدات.