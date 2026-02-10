قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
إلغاء الدوري المصري.. هل مجرد شائعات أم احتمال مطروح؟ .. اعرف الحكاية بالكامل
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره السنغالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

موعد الإجازات الرسمية خلال فبراير ومارس 2026.. دليل شامل للطلاب والموظفين
ولاء خنيزي

يهتم عدد كبير من المواطنين، خاصة الطلاب والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالبحث عن موعد الإجازات الرسمية في مصر خلال فبراير ومارس 2026، وذلك للتخطيط المسبق لفترات الراحة، سواء للسفر أو قضاء وقت أطول مع الأسرة، في ظل ضغوط الدراسة والعمل اليومية.

الإجازات الرسمية خلال فبراير 2026

بحسب جدول الإجازات الرسمية الصادر عن مجلس الوزراء لعام 2026، لا يتضمن شهر فبراير أي عطلات رسمية مدفوعة الأجر، حيث لا يشهد هذا الشهر مناسبات وطنية أو دينية تمنح الدولة خلالها إجازات رسمية.

ويكتفي الموظفون خلال فبراير 2026 بالحصول على:

  • العطلات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت لموظفي الحكومة في أغلب المحافظات
  • أو يوم الجمعة فقط لبعض قطاعات العمل الخاصة

الإجازات الرسمية خلال مارس 2026

على عكس فبراير، يشهد شهر مارس 2026 واحدة من أهم العطلات الرسمية في النصف الأول من العام، وهي إجازة عيد الفطر المبارك، التي تُعد من أطول فترات الراحة الرسمية للموظفين والطلاب.

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر

وفقًا للحسابات الفلكية:

  • الخميس 19 مارس 2026: وقفة عيد الفطر
  • تبدأ إجازة عيد الفطر رسميًا من الجمعة 20 مارس
  • تستمر حتى الأحد 22 مارس 2026

وتمنح هذه الإجازة الموظفين فرصة مثالية للراحة بعد شهر رمضان، أو تنظيم رحلات قصيرة داخل مصر.

هل توجد إجازة شم النسيم في مارس 2026؟

يبحث كثيرون عن موعد إجازة شم النسيم 2026 بالتزامن مع عطلات مارس، إلا أن العيد لا يقع خلال هذا الشهر، حيث يحل رسميًا يوم الاثنين 13 أبريل 2026، ويعد من أقدم الأعياد الشعبية في مصر، ويتميز بعادات الاحتفال التقليدية مثل الخروج للمتنزهات وتناول الفسيخ والرنجة.

عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال 2026

ووفقًا لأجندة مجلس الوزراء، يبلغ إجمالي عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يومًا، تشمل مناسبات دينية ووطنية، يستفيد منها:

  • طلاب المدارس والجامعات
  • العاملون في القطاع الحكومي
  • موظفو القطاع الخاص

وذلك، مع إمكانية ترحيل بعض الإجازات الرسمية إذا تزامنت مع منتصف الأسبوع، وفقًا لقرارات الحكومة.

الإجازات الرسمية الإجازات الرسمية خلال فبراير ومارس 2026 الإجازات الرسمية في مصر موعد الإجازات الرسمية موعد الإجازات الرسمية 2026

