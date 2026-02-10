موعد الإجازات الرسمية خلال فبراير ومارس 2026.. دليل شامل للطلاب والموظفين

يهتم عدد كبير من المواطنين، خاصة الطلاب والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالبحث عن موعد الإجازات الرسمية في مصر خلال فبراير ومارس 2026، وذلك للتخطيط المسبق لفترات الراحة، سواء للسفر أو قضاء وقت أطول مع الأسرة، في ظل ضغوط الدراسة والعمل اليومية.

الإجازات الرسمية خلال فبراير 2026

بحسب جدول الإجازات الرسمية الصادر عن مجلس الوزراء لعام 2026، لا يتضمن شهر فبراير أي عطلات رسمية مدفوعة الأجر، حيث لا يشهد هذا الشهر مناسبات وطنية أو دينية تمنح الدولة خلالها إجازات رسمية.

ويكتفي الموظفون خلال فبراير 2026 بالحصول على:

العطلات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت لموظفي الحكومة في أغلب المحافظات

لموظفي الحكومة في أغلب المحافظات أو يوم الجمعة فقط لبعض قطاعات العمل الخاصة

الإجازات الرسمية خلال مارس 2026

على عكس فبراير، يشهد شهر مارس 2026 واحدة من أهم العطلات الرسمية في النصف الأول من العام، وهي إجازة عيد الفطر المبارك، التي تُعد من أطول فترات الراحة الرسمية للموظفين والطلاب.

موعد إجازة عيد الفطر 2026 في مصر

وفقًا للحسابات الفلكية:

الخميس 19 مارس 2026 : وقفة عيد الفطر

: وقفة عيد الفطر تبدأ إجازة عيد الفطر رسميًا من الجمعة 20 مارس

تستمر حتى الأحد 22 مارس 2026

وتمنح هذه الإجازة الموظفين فرصة مثالية للراحة بعد شهر رمضان، أو تنظيم رحلات قصيرة داخل مصر.

هل توجد إجازة شم النسيم في مارس 2026؟

يبحث كثيرون عن موعد إجازة شم النسيم 2026 بالتزامن مع عطلات مارس، إلا أن العيد لا يقع خلال هذا الشهر، حيث يحل رسميًا يوم الاثنين 13 أبريل 2026، ويعد من أقدم الأعياد الشعبية في مصر، ويتميز بعادات الاحتفال التقليدية مثل الخروج للمتنزهات وتناول الفسيخ والرنجة.

عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال 2026

ووفقًا لأجندة مجلس الوزراء، يبلغ إجمالي عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 نحو 18 يومًا، تشمل مناسبات دينية ووطنية، يستفيد منها:

طلاب المدارس والجامعات

العاملون في القطاع الحكومي

موظفو القطاع الخاص

وذلك، مع إمكانية ترحيل بعض الإجازات الرسمية إذا تزامنت مع منتصف الأسبوع، وفقًا لقرارات الحكومة.