الداخلية تكشف حقيقة إغلاق سايس شارع وإجبار المواطنين على دفع رسوم بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بمزاولة مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" وغلق أحد الشوارع ومطالبته بدفع مبلغ مالى مقابل إيقاف سيارته بالإسكندرية بدون وجه حق.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشخصان "مناديا السيارات" بالشارع محل الفحص (عاملان بمحافظة الإسكندرية)، وبسؤالهما أفادا بقيامهما بتوجيه السيارات لأماكن الإنتظار المخصصة لها بالشارع مقابل تحصيل مبلغ مالى من مالكى السيارات وإعطائهم إيصالات مُعتمدة من المحافظة دون حدوث ثمة تجاوز منهما أو تعدى على الطريق، وبإستدعاء مُشرف مشروع مواقف الركاب وإنتظار السيارات بمحافظة الإسكندرية (مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل) أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





