إحالة عاطل للجنايات لإشعال النار في جاره بعين شمس

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة إشعال النار في جاره مما تسبب في إصابته بحروق بسبب خلافات بينهما في منطقة عين شمس .

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين وإصابة أحدهما بحروق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليه يبلغ من العمر 17 سنة، أصيب بحروق في منطقة الوجه.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه بسبب معاتبة الأخير للمتهم على رفع صوت الأغاني فنشبت بينهما مشاجرة، كما أن المتهم سكب مادة حارقة على المجني عليه ثم ألقى عليه عود ثقاب مشتعل مما أدى إلى إصابته بحروق في الوجه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.