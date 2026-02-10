ضبط صاحب مخبز استولى على 10 أجولة دقيق مدعم من الحصص المخصصة بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط صاحب مخبز فى مركز المحلة الكبرى، استولى على 10 أجولة دقيق بلدى مدعم بإجمالى نصف طن، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

حملات تموينية

تلقى المهندس ناصر العفيفى، وكيل مديرية التموين بالغربية، تقريرا من هيثم علام، مدير إدارة تموين مركز المحلة، بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز المحلة من ضبط صاحب مخبز استولى على 10 أجولة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له، بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.