إيمي سمير غانم: لا مجال للمقارنة بيني وبين ياسمين عبد العزيز

تحدثت الفنانة إيمي سمير غانم، خلال لقائها مع الإعلامي نيشان عن مقارنتها بالفنانة ياسمين عبد العزيز



وأوضحت إيمي سمير غانم أنه لا توجد أي علاقة تجمعها بياسمين عبد العزيز، مؤكدة أنه لا مجال للمقارنة بينهما على مستوى الكوميديا، لاختلاف الجيل والخبرة الفنية بين الطرفين.



وقالت إيمي: «لو هنتقارن في الكوميديا مالناش دعوة ببعض، ياسمين جيل وأنا جيل تاني خالص، أنا كنت بتفرج عليها وهي بتمثل في امرأة في زمن الحب، فإحنا مش جيل واحد علشان نتقارن».

وأضافت أنها لا تعرف ياسمين عبد العزيز بشكل شخصي، موضحة: «أنا معرفش ياسمين عبد العزيز، أعرف كل جيلها لكن هي لا، شوفتها مرة واحدة بس وسلمت عليها».