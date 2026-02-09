إن شاء الله تكسر الدنيا كالعادة.. نهال طايل تشيد بـ ياسمين عبد العزيز

أشادت الإعلامية نهال طايل بموهبة النجمة ياسمين عبد العزيز، مشيرة إلى أن برومو مسلسلها "وننسى اللي كان" الذي يعرض في رمضان المقبل 2026 يحمل فكرة ورسالة، مؤكدة أنها أصبحت في الفترة الأخيرة لا تنافس فقط النجوم الرجال بل أصبحت تنافس أيضاً النجمات السيدات لتصبح النجمة المصرية الوحيدة التي تتمتع بتلك القوة والموهبة.

ووجهت نهال طايل رسالة خاصة للنجمة ياسمين عبد العزيز، خلال برنامجها "تفاصيل" والمذاع على قناة صدى البلد، قائلة:"ربنا يقويها ويحافظ عليها وتكمل لأني كنت أدرك أن النجاح صعب ولكن مع القرب من حياة نجمة كبيرة زي ياسمين عبد العزيز طلع الموضوع صعب جدا".

وأضافت نهال طايل:"إن شاء الله تعمل حاجة وتكسر الدنيا كالعادة وننتظر منها مشاهد رائعة ودراما أقرب للواقع وأقرب لقلوبنا وريأكشنات حقيقة ثابتة جميلة بدون تخبط".

كما وجهت نهال طايل رسالة خاصة لجمهور ياسمين عبد العزيز، قائلة: "كل اللي بيراهنوا على ياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني بإذن الله يحسوا بأنهم قد الرهان ده وأنها دايماً عند حسن ظن جمهورها وكل التوفيق ليها".

