فياريال يكتسح إسبانيول برباعية في الدوري الإسباني

اكتسح فريق فياريال نظيره إسبانيول، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 23 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت رباعية فياريال عن طريق جيورجيس ميكاوتادزي وخوسيه سيناليس (بالخطأ في مرماه) ونيكولاس بيبي وألبرتو ميرينو في الدقائق 35، 41، 50، 55.

فيما جاء هدف إسبانيول عن طريق لياندرو كابريرا في الدقيقة 88.

تشكيل فياريال

حراسة المرمى: جونيور

خط الدفاع: موريتيو - نافارو - فيجا - كاردونا

خط الوسط: بيبي - باريخو - جايي- مولييرو.

خط الهجوم: مورينو - ميكاوتادزي.

تشكيل إسبانيول

حراسة المرمى: دميتروفيتش

خط الدفاع: الهلال - كاليرو - كابريرا - ساليناس.

خط الوسط: جونزاليس - ميلا - اكسبوسيتو - لوزانو - دولان

خط الهجوم: فيرنانديز