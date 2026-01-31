فياريال ينجو من فخ الهزيمة أمام أوساسونا فى الدوري الإسباني

نجا فياريال من فخ الهزيمة أمام أوساسونا ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد إل سادار في الجولة العشرين ضمن منافسات الدوري الإسباني.

افتتح فياريال التهديف في الدقيقة 17، عن طريق جيرارد مورينو من علامة جزاء، وأدرك أوساسونا هدف التعادل في الدقيقة 20، عن طريق فيكتور مونيوز.

وأضاف أوساسونا الهدف الثاني في الدقيقة 45+2، عن طريق أنتي بوديمير، وتعادل فياريال في الدقيقة 71، عن طريق جيرارد مورينو.

وبهذه النتيجة يحافظ فياريال على المركز الرابع برصيد 42 نقطة ، وارتفع رصيد أوساسونا إلى النقطة 26 محتلاً المركز التاسع.