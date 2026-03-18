الإمارات تتصدّى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

كما أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات المخطط الإرهابي التخريبي الذي استهدف دولة الكويت، معربًا عن تضامنه الكامل معها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية سيادتها، وصون أمنها واستقرارها، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وأكد مجلس حكماء المسلمين - في بيان أمس الثلاثاء - رفضه القاطع لكافة أشكال التطرف والإرهاب والمخططات الإجرامية التي تستهدف زعزعة أمن دول الخليج والدول العربية واستقرارها، وترويع الآمنين، وتقويض السلم المجتمعي.

كما أشاد المجلس بكفاءة الأجهزة المعنية في دولة الكويت ويقظتها، ونجاحها في ضبط خلية إرهابية تابعة لحزب الله كانت تخطط لزعزعة الأمن والاستقرار وتجنيد عناصر لصالح التنظيم.

وجدّد مجلس حكماء المسلمين تأكيده على أن مواجهة الإرهاب والتطرف مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز التعاون والتكاتف من أجل حماية الأوطان، وصون مقدرات الشعوب، وترسيخ قيم الأمن والسلام والتعايش والاستقرار.