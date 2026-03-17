طقس أول أيام عيد الفطر 2026 بمصر.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

تكشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس في أول أيام عيد الفطر 2026 في مصر، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026 في مصر، موضحة أن البلاد ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء وتستمر حتى أول أيام العيد.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحالة الجوية قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة في عدد من المناطق، إلى جانب تراجع درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، مع أجواء تميل إلى البرودة خلال فترات الليل.

كما أوضحت الهيئة أن الطقس خلال أيام العيد سيشهد أجواء أقرب إلى الطقس الشتوي في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، الأمر الذي يستدعي متابعة التحديثات الجوية الصادرة بشكل مستمر.

درجات الحرارة في عيد الفطر 2026 في مصر محافظةً بمحافظة



الوجه البحري والدلتا

درجات الحرارة في دمنهور: الصغرى 11 درجة، والعظمى 21 درجة.

درجات الحرارة في وادي النطرون: الصغرى 11 درجة، والعظمى 22 درجة.

درجات الحرارة في كفر الشيخ: الصغرى 11 درجة، والعظمى 21 درجة.

درجات الحرارة في بلطيم: الصغرى 12 درجة، والعظمى 21 درجة.

درجات الحرارة في المنصورة: الصغرى 11 درجة، والعظمى 21 درجة.

درجات الحرارة في الزقازيق: الصغرى 12 درجة، والعظمى 23 درجة.

درجات الحرارة في شبين الكوم: الصغرى 12 درجة، والعظمى 21 درجة.

درجات الحرارة في طنطا: الصغرى 11 درجة، والعظمى 20 درجة.

مدن السواحل الشمالية

درجات الحرارة في دمياط: الصغرى 15 درجة، والعظمى 20 درجة.

درجات الحرارة في بورسعيد: الصغرى 14 درجة، والعظمى 23 درجة.

درجات الحرارة في الإسكندرية: الصغرى 12 درجة، والعظمى 23 درجة.

درجات الحرارة في العلمين: الصغرى 12 درجة، والعظمى 23 درجة.

درجات الحرارة في مطروح: الصغرى 13 درجة، والعظمى 23 درجة.

درجات الحرارة في السلوم: الصغرى 11 درجة، والعظمى 24 درجة.

درجات الحرارة في سيوة: الصغرى 12 درجة، والعظمى 25 درجة.

مدن القناة وشمال سيناء

درجات الحرارة في الإسماعيلية: الصغرى 12 درجة، والعظمى 24 درجة.

درجات الحرارة في السويس: الصغرى 12 درجة، والعظمى 23 درجة.

درجات الحرارة في العريش: الصغرى 12 درجة، والعظمى 21 درجة.

درجات الحرارة في رفح: الصغرى 11 درجة، والعظمى 20 درجة.

جنوب سيناء

درجات الحرارة في رأس سدر: الصغرى 12 درجة، والعظمى 23 درجة.

درجات الحرارة في نخل: الصغرى 7 درجات، والعظمى 22 درجة.

درجات الحرارة في سانت كاترين: الصغرى 4 درجات، والعظمى 15 درجة.

درجات الحرارة في الطور: الصغرى 14 درجة، والعظمى 22 درجة.

درجات الحرارة في طابا: الصغرى 14 درجة، والعظمى 20 درجة.

درجات الحرارة في شرم الشيخ: الصغرى 18 درجة، والعظمى 26 درجة



مدن البحر الأحمر

درجات الحرارة في الغردقة: الصغرى 15 درجة، والعظمى 25 درجة.

درجات الحرارة في رأس غارب: الصغرى 15 درجة، والعظمى 25 درجة.

درجات الحرارة في سفاجا: الصغرى 16 درجة، والعظمى 25 درجة.

درجات الحرارة في مرسى علم: الصغرى 17 درجة، والعظمى 25 درجة.

درجات الحرارة في شلاتين: الصغرى 16 درجة، والعظمى 27 درجة.

درجات الحرارة في حلايب: الصغرى 16 درجة، والعظمى 26 درجة.

درجات الحرارة في أبو رماد: الصغرى 15 درجة، والعظمى 28 درجة.

درجات الحرارة في مرسى حميرة: الصغرى 16 درجة، والعظمى 27 درجة.

درجات الحرارة في أبرق: الصغرى 15 درجة، والعظمى 27 درجة.

درجات الحرارة في جبل علبة: الصغرى 15 درجة، والعظمى 28 درجة.

درجات الحرارة في رأس حدربة: الصغرى 17 درجة، والعظمى 26 درجة.

شمال الصعيد

درجات الحرارة في الفيوم: الصغرى 12 درجة، والعظمى 24 درجة.

درجات الحرارة في بني سويف: الصغرى 12 درجة، والعظمى 24 درجة.

درجات الحرارة في المنيا: الصغرى 9 درجات، والعظمى 24 درجة.

جنوب الصعيد

درجات الحرارة في أسيوط: الصغرى 10 درجات، والعظمى 25 درجة.

درجات الحرارة في سوهاج: الصغرى 11 درجة، والعظمى 25 درجة.

درجات الحرارة في قنا: الصغرى 14 درجة، والعظمى 27 درجة.

درجات الحرارة في الأقصر: الصغرى 15 درجة، والعظمى 27 درجة.

درجات الحرارة في أسوان: الصغرى 16 درجة، والعظمى 28 درجة.

درجات الحرارة في الوادي الجديد: الصغرى 13 درجة، والعظمى 27 درجة.

درجات الحرارة في أبو سمبل: الصغرى 16 درجة، والعظمى 28 درجة.

