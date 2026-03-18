بين القرآن والحلم الأبيض .. «إسراء محيي» قصة بنت سوهاجية حفظت كتاب الله وتحلم بالطب |فيديو وصور

في ليلة قرآنية مبهجة، كانت الأضواء تتلألأ داخل مركز شباب سفلاق، والأصوات العذبة تتردد بآيات الذكر الحكيم، وبين 250 حافظًا وحافظة تم تكريمهم، برز اسم "إسراء محي" كواحدة من النماذج المضيئة التي جمعت بين نور القرآن وطموح المستقبل.

"إسراء"، فتاة في الصف الثالث الثانوي العام، لم يتجاوز عمرها الثامنة عشرة، لكنها استطاعت أن تحقق إنجازًا عظيمًا بحفظ كتاب الله كاملًا عن ظهر قلب، لتقف على منصة التكريم وسط تصفيق الحضور ودموع الفخر في عيني والدتها.

حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بسفلاق في سوهاج

تحكي إسراء عن رحلتها مع القرآن قائلة إن البداية لم تكن سهلة، لكنها كانت مليئة بالإصرار والدعم من أسرتها، خاصة والدتها "منال محمد"، التي كانت تؤمن دائمًا أن حفظ القرآن هو الأساس الحقيقي لبناء شخصية قوية وناجحة.

وتؤكد إسراء أن حلمها لا يتوقف عند حفظ القرآن فقط، بل تسعى بكل جهدها لتحقيق حلم آخر لا يقل أهمية، وهو الالتحاق بكلية الطب، لتكون نموذجًا مشرفًا يجمع بين العلم والدين، قائلة: "نفسي أبقى دكتورة، وأعالج الناس، وأكون سبب في تخفيف آلامهم، زي ما القرآن كان سبب في راحتي وقوتي".

أما والدتها "منال محمد"، فكانت كلماتها مليئة بالإيمان والتجربة، حيث وجهت رسالة لكل أسرة قائلة: "أهم من أي شهادة أو مجموع، هو إن ابنك يكون حافظ لكتاب ربنا.. القرآن هو اللي بيهذب النفس وبيبارك في العمر والعلم.. نفسي كل بيت يكون فيه حافظ واحد على الأقل".

وأضافت أن دعم الأسرة هو العامل الأهم في رحلة الحفظ، مشيرة إلى أنها كانت تحرص على متابعة ابنتها يوميًا، وتشجيعها وقت التعب، مؤكدة أن ثمرة هذا التعب ظهرت في هذا اليوم الذي شعرت فيه أن تعب السنين لم يضع هباءً.

وجاء تكريم إسراء ضمن فعاليات حفل كبير شهد أجواء روحانية مميزة بقرية سفلاق، حيث تم توزيع شهادات تقدير وجوائز مالية وهدايا عينية على المكرمين، إلى جانب سحب على جائزة عمرة لحفظة القرآن كاملًا، ما أضفى حالة من البهجة والسعادة بين الحضور.

كما تخلل الحفل تلاوات قرآنية عطرة أحياها الشيخ محمد عبدالرؤوف السوهاجي، الذي أمتع الحضور بصوته العذب، وسط تفاعل كبير وخشوع ملأ المكان.