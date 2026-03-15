طب بيطري سوهاج تعلن رفع درجات الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

أكد الدكتور أحمد حمدي مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، أن المديرية وضعت خطة العمل والتحرك اللازمة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحا أن الخطة تشمل تكثيف المرور على المجازر بصفة يومية لرفع كفاءتها، والتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأعداد المتزايدة من المذبوحات.

وأشار إلى أنه سيتم تكثيف الحملات على الأسواق وتشديد الرقابة الصحية علي محلات الاسماك الفريش والمجمدة والمملحة وتكثيف حملات المرور والمتابعة علي المجازر والأسواق ومحلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن.

كما تشمل خطة العمل، تشديد الرقابة علي المعارض البيطرية وأماكن عرض وبيع وتداول الادوية البيطرية ومصادرها وتكملة سلسلة الحملات التفتيشية على العيادات ومراكز بيع و تداول الأدوية واللقاحات البيطرية بجميع مراكز محافظة سوهاج.

وأضاف الدكتور أحمد حمدي، أن خطة العمل تتضمن، أيضا، تكثيف الندوات الارشادية عن طرق التغذية السليمة وغسيل الأيدي وضرورته للحفاظ علي الصحة العامة، والفرق بين اللحوم السليمة واللحوم الفاسدة و الفرق بين الاختام السليمة والاختام المزورة، والفرق بين اللحوم المستوردة واللحوم البلدي، واللحوم المجمدة وكيفية حفظها، ومظاهر الفساد فى لحوم الدواجن، والاسماك.