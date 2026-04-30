الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بطريقة أسهل وأشهى.. 5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه

5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه
5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه
رنا عصمت

بودينج الشيا من أسهل وأشهى الوصفات الصحية التي يمكن تحضيرها في دقائق، فهو غني بالألياف والبروتين وأوميجا 3، ويمنح إحساسًا بالشبع والطاقة طوال اليوم. 

كما يمكن تنويعه بالفواكه، الشوكولاتة، المكسرات، والقهوة للحصول على نكهات مميزة تناسب جميع الأذواق.

لذا قدمت الشيف إيناس جمال عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، 5 طرق لتحضير بودينج الشيا بالفواكه.



1- بودينج الشيا بالتوت والورد

المكونات

3 ملاعق كبيرة بذور شيا

كوب حليب لوز أو حليب عادي

ملعقة صغيرة عسل

ملعقة صغيرة ماء ورد

3 ملاعق زبادي

توت أسود للتزيين

جرانولا ومجففات ورد

طريقة التحضير

اخلط الحليب مع بذور الشيا والعسل وماء الورد.

ضع الخليط في الثلاجة 4 ساعات أو طوال الليل.

أضف طبقة الزبادي فوق البودينج.

زيّن بالتوت الأسود والجرانولا والورد المجفف.

يُقدّم باردًا.

2- بودينج الشيا بالقرفة والتين

المكونات

3 ملاعق شيا

كوب حليب

نصف ملعقة قرفة

ملعقة عسل

تين مجفف مقطع

مكسرات مجروشة

طريقة التحضير

امزج الحليب مع الشيا والقرفة والعسل.

اترك الخليط في الثلاجة حتى يتماسك.

أضف التين المجفف والمكسرات على الوجه.

قدّمه كفطور صحي غني بالطاقة.

3- بودينج الشيا بالكيوي

المكونات

3 ملاعق شيا

كوب حليب جوز الهند

ملعقة عسل

لون طبيعي بنفسجي أو توت مهروس

شرائح كيوي

حبوب كينوا منفوشة للتزيين

طريقة التحضير

اخلط الحليب مع الشيا والعسل والتوت المهروس.

ضع الخليط في الثلاجة حتى يتماسك.

أضف الزبادي بالأعلى.

زيّن بالكيوي والكينوا المنفوشة.

4- بودينج الشيا بالشوكولاتة والموز

المكونات

3 ملاعق شيا

كوب حليب

ملعقة كاكاو خام

نصف موزة مهروسة

شوكولاتة داكنة مذابة

مكسرات

طريقة التحضير

اخلط الحليب مع الشيا والكاكاو والموز.

اترك الخليط يبرد ويتماسك.

أضف طبقة شوكولاتة مذابة.

زيّن بالمكسرات والموز.

5- بودينج الشيا بالبرتقال

المكونات

3 ملاعق شيا

كوب حليب

عصير نصف برتقالة

بشر برتقال

زبادي يوناني

شرائح برتقال للتزيين

طريقة التحضير

اخلط الحليب مع الشيا وعصير البرتقال.

ضعه في الثلاجة حتى يصبح كريمي القوام.

أضف الزبادي على الوجه.

زيّن بشرائح البرتقال وبشر البرتقال.

5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه بودينج الشيا 5 وصفات لـ بودينج الشيا 5 طرق لتحضير بودينج الشيا بالفواكه

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

الجنيه الذهب وصل لكام اليوم؟

تراجع جديد في أسعار الذهب.. والجنيه الذهب يفقد أكثر من 900 جنيهاً

فاتورة الكهرباء

وداعا فاتورة الكهرباء .. تمويل ميسر لتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في مصر

سعر الذهب في مصر

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

محافظ المنيا يستقبل سفير دولة السويد

محافظ المنيا يستقبل سفير السويد لبحث تعزيز التعاون المشترك ومتابعة المشروعات

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف.. تكثيف حملات “طرق الأبواب” لحسم ملفات التصالح.. وتتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية

شبكة الكهرباء

اليوم.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ

بالصور

بطريقة أسهل وأشهى.. 5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه

5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه
5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه
5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه

بعد تحذير شعبة الدواجن من الهياكل.. أضرار خطيرة لتناول جلد الفراخ

احذر تناول جلد الفراخ
احذر تناول جلد الفراخ
احذر تناول جلد الفراخ

غير صالحة للاستخدام الآدمي.. مخاطر تناول هياكل وأرجل الفراخ

هياكل الفراخ
هياكل الفراخ
هياكل الفراخ

تأثيرات حرب إيران تمتد إلى قطاع صناعة السيارات الياباني

تويوتا
تويوتا
تويوتا

لحج أكثر راحه

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

أبو ودينا الشربيني

بعد نجاح حملة "دقة ناقصة".. أبو ودينا الشربيني يطرحان الكليب على يوتيوب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد