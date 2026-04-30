بطريقة أسهل وأشهى.. 5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه

بودينج الشيا من أسهل وأشهى الوصفات الصحية التي يمكن تحضيرها في دقائق، فهو غني بالألياف والبروتين وأوميجا 3، ويمنح إحساسًا بالشبع والطاقة طوال اليوم.

كما يمكن تنويعه بالفواكه، الشوكولاتة، المكسرات، والقهوة للحصول على نكهات مميزة تناسب جميع الأذواق.

لذا قدمت الشيف إيناس جمال عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، 5 طرق لتحضير بودينج الشيا بالفواكه.

1- بودينج الشيا بالتوت والورد

المكونات

3 ملاعق كبيرة بذور شيا

كوب حليب لوز أو حليب عادي

ملعقة صغيرة عسل

ملعقة صغيرة ماء ورد

3 ملاعق زبادي

توت أسود للتزيين

جرانولا ومجففات ورد

طريقة التحضير

اخلط الحليب مع بذور الشيا والعسل وماء الورد.

ضع الخليط في الثلاجة 4 ساعات أو طوال الليل.

أضف طبقة الزبادي فوق البودينج.

زيّن بالتوت الأسود والجرانولا والورد المجفف.

يُقدّم باردًا.

2- بودينج الشيا بالقرفة والتين

المكونات

3 ملاعق شيا

كوب حليب

نصف ملعقة قرفة

ملعقة عسل

تين مجفف مقطع

مكسرات مجروشة

طريقة التحضير

امزج الحليب مع الشيا والقرفة والعسل.

اترك الخليط في الثلاجة حتى يتماسك.

أضف التين المجفف والمكسرات على الوجه.

قدّمه كفطور صحي غني بالطاقة.

3- بودينج الشيا بالكيوي

المكونات

3 ملاعق شيا

كوب حليب جوز الهند

ملعقة عسل

لون طبيعي بنفسجي أو توت مهروس

شرائح كيوي

حبوب كينوا منفوشة للتزيين

طريقة التحضير

اخلط الحليب مع الشيا والعسل والتوت المهروس.

ضع الخليط في الثلاجة حتى يتماسك.

أضف الزبادي بالأعلى.

زيّن بالكيوي والكينوا المنفوشة.

4- بودينج الشيا بالشوكولاتة والموز

المكونات

3 ملاعق شيا

كوب حليب

ملعقة كاكاو خام

نصف موزة مهروسة

شوكولاتة داكنة مذابة

مكسرات

طريقة التحضير

اخلط الحليب مع الشيا والكاكاو والموز.

اترك الخليط يبرد ويتماسك.

أضف طبقة شوكولاتة مذابة.

زيّن بالمكسرات والموز.

5- بودينج الشيا بالبرتقال

المكونات

3 ملاعق شيا

كوب حليب

عصير نصف برتقالة

بشر برتقال

زبادي يوناني

شرائح برتقال للتزيين

طريقة التحضير

اخلط الحليب مع الشيا وعصير البرتقال.

ضعه في الثلاجة حتى يصبح كريمي القوام.

أضف الزبادي على الوجه.

زيّن بشرائح البرتقال وبشر البرتقال.