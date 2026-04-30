من أجل القمة.. تجميد عقوبة الخروج الإفريقي داخل الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، كان طلب تجميد العقوبة التي سبق أن أعلنها النادي الأهلي بخصم جزء من مستحقات اللاعبين عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا، وذلك تأجيلًا لحسمها إلى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن هذا القرار جاء في محاولة للحفاظ على تركيز اللاعبين خلال المرحلة الحاسمة من بطولة الدوري الممتاز، خاصة بعد وداع البطولة الإفريقية بالخسارة أمام الترجي التونسي.

جاء ذلك قبل أن يقترب الأهلي من توديع سباق المنافسة على بطولة الدوري بعد خسارته أمام بيراميدز بثلاثية والابتعاد عن صدارة جدول الدوري.