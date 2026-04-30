لم يقدم شيئا.. طارق يحيي يتحدث عن كوارث توروب في الأهلي

أدلى طارق يحيى بتصريحات تلفزيونية مثيرة للجدل، تحدث خلالها عن مستوى القطبين الزمالك والأهلي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في الدوري المصري، مشددًا على أن مثل هذه المباريات لا تخضع لحسابات فنية تقليدية بقدر ما تعتمد على الروح والتركيز داخل الملعب.

أوضح يحيى أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال سيتعامل مع اللقاء بشكل متوازن، مع الاعتماد على التحولات الهجومية السريعة، وهي نقطة قوة للفريق الأبيض هذا الموسم. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية أثبتت نجاحها في أغلب المباريات، باستثناء مواجهة إنبي التي شهدت ضغوطًا كبيرة أثرت على أداء اللاعبين.

وأكد أن مباريات القمة دائمًا ما تكون مختلفة، حيث يمكن أن تحسمها تفاصيل صغيرة مثل الحالة النفسية للاعبين أو الأخطاء الفردية.

وأضاف أن الأهلي سبق له الفوز في مثل هذه المواجهات بلاعبين ناشئين، وهو ما يعكس أن الروح القتالية والانضباط أهم من الأسماء الكبيرة.

وانتقل يحيى للحديث عن الأهلي، مشيرًا إلى أن إدارة النادي قامت بدورها بشكل كامل من خلال التعاقد مع لاعبين مميزين نالوا إشادة الجماهير، لكنه انتقد المدرب توروب مؤكدًا أنه “لم يقدم الإضافة المطلوبة حتى الآن”، رغم جودة العناصر المتاحة لديه.

وأبدى نجم الزمالك السابق استياءه من ظاهرة الهجوم على اللاعبين، مؤكدًا أن ذلك يؤثر سلبًا على الأداء.

وأشار إلى أن جماهير الزمالك كانت دائمًا داعمة للفريق حتى في أوقات الخسارة، وهو ما ساهم في استعادة الثقة لدى اللاعبين.

اختتم يحيى تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم الجماهير خلال المباريات، معتبرًا أن الهجوم على اللاعبين من أسوأ الأمور التي قد تؤثر على الفريق.

كما أشار إلى أن محمد إبراهيم هو الخيار الأفضل لشغل الجبهة اليمنى في ظل غياب عمر جابر بسبب الإصابة