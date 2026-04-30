أمير هشام: عبدالحفيظ يرغب في إعادة أكرم توفيق إلى الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي لديه رغبة في إعادة أكرم توفيق من الشمال القطري خلال الموسم القادم، وقطع النادي شوطًا كبيرًا في المفاوضات على ضمه.

وقال أمير هشام تصريحات إذاعيه : أكرم توفيق رحب بالعودة للنادي الأهلي وأيضًا نادي بيراميدز يسعى لضمه.

وأضاف: أكرم توفيق رحيله عن الأهلي كان مرتبطا بالجانب المالي، وقال للمقربين منه أنه قام ببيع سيارته خلال مرحلة التأهيل من الإصابة، ويرى أنه تكبد أموال كثيرة خلال فترة إصابته.

وأشار إلى أن سيد عبدالحفيظ قطع أشواطًا كبيرة في التفاوض مع أكرم توفيق وهناك رغبة كبيرة أيضا في إعادته لصفوف الفريق.