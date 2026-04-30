منتخب المصارعة الرومانية تحت 20 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية

حصد المنتخب المصري للمصارعة الرومانية تحت 20 سنة على كأس البطولة الأفريقية للمصارعة بعد حصد 8 ميداليات متنوعة خلال المنافسات المقامة في الصالة المغطاة باستاد برج العرب حتى 5 مايو المقبل بمشاركة 31 دولة.

وجاءت مصر في المركز الأول في منافسات المصارعة الرومانية تحت 20 سنة بإجمالي 8 ميداليات متنوعة بواقع 7 ميداليات ذهبية وميدالبة برونزية فيما جاءت الجزائر في المركز الثاني والمغرب في المركز الثالث.

وحصد الميداليات الذهبية كل من: عصام إبراهيم رمضان الفقي في وزن 130 كجم، محمد عبد النبي حجازي في منافسات وزن 97 كجم، محمد مصطفى شعبان في منافسات وزن 82 كجم، محمد شعبان ابراهيم في منافسات وزن 72 كجم، عمرو علي الشاعر في منافسات وزن 67 كجم، أحمد عادل يوسف في منافسات وزن 63 كجم، كريم أيمن جابر في منافسات وزن 60 كجم، ياسين عبد الوهاب في منافسات وزن 55 كجم فيما حصد الميدالية البرونزية ياسين عبد الوهاب في منافسات وزن 55 كجم.

ويبلغ إجمالي عدد المشاركين في بطولة إفريقيا للمصارعة نحو 500 لاعب ولاعبة، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة للبعثات، ما يعكس قوة المنافسة في بطولة إفريقيا للمصارعة.

وتشارك مصر في البطولة ببعثة تضم 106 لاعبًا ولاعبة، في مختلف المراحل السنية، في إطار السعي لتحقيق نتائج متميزة على أرضها وبين جماهيرها، خاصة في ظل أهمية بطولة إفريقيا للمصارعة في إعداد اللاعبين للبطولات الكبرى.

وتعد البطولة الإفريقية للمصارعة واحدة من أبرز البطولات القارية، حيث تمثل محطة مهمة لمنتخب مصر للمصارعة من أجل الظهور بأفضل مستوى فني، خاصة في ظل مشاركة لاعبي الكبار والشباب تحت 20 عامًا والناشئين تحت 17 عامًا، ضمن خطة الإعداد للبطولات الدولية والأولمبية المقبلة، ما يعزز من قيمة بطولة إفريقيا للمصارعة.