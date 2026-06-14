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وزير الخارجية: دعم مصري كامل لجهود مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا والساحل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية: دعم مصري كامل لجهود مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا والساحل

إتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الغاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
إتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الغاني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
فرناس حفظي

بحث د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع صامويل أبلاكوا، وزير خارجية غانا، اليوم  سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك

وأشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات المصرية الغانية من تطور إيجابي في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وتشجيع انخراط القطاع الخاص والشركات المصرية في دعم خطط التنمية الوطنية في غانا، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والتعليم. 

وأشار إلى أهمية مواصلة التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وتناول الاتصال آفاق التعاون في القطاع الصحي والدوائي، حيث أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على مواصلة دعم الأشقاء الأفارقة في مواجهة التحديات الصحية، والبناء على التعاون القائم بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية ونقل الخبرات، مستعرضاً ما يمكن لمصر تقديمه من دعم وخبرات انطلاقاً من الإمكانات المتطورة التي تمتلكها في مجالات الرعاية الصحية وتصنيع الدواء.

وتبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الأفريقية، حيث أكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب في منطقتي غرب أفريقيا والساحل، مشددًا على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية وتعزيز جهود التنمية والتكامل القاري.

غانا وزير الخارجية التعاون القطاع الخاص خطط التنمية الوطنية

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