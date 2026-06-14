إصابة جنديين إسرائيليين بنيران حزب الله جنوب لبنان

أفادت "القناة 14" العبرية بإصابة جنديين إسرائيليين بجروح متوسطة في إطلاق نار من حزب الله جنوبي لبنان.

فيما أشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه تم رصد سقوط صاروخ عبر من لبنان في منطقة نئوت مردخاي.

كما سجل جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط عدة صواريخ في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش جنوب لبنان.

ومن جهته، أعلن حزب الله اللبناني، تصديه بـ"صاروخ أرض جو" لـ"مسيرة إسرائيلية" من نوع “هرمس” في أجواء منطقة صيدا جنوبي لبنان.

وأشار الحزب، في بيان له، إلى أن عناصره استهدفت بـ مُسيَّرة، تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوبي لبنان.

ومن جانبها؛ أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات إنذار في مسغاف عام بالجليل الأعلى إثر رصد مسيرة أطلقت من لبنان.