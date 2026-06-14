لقاء عسكري أردني أمريكي في عمان لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

أ ش أ

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مع القائد العام للقوات البرية الأمريكية في القيادة المركزية الفريق كيفن ليهي والوفد المرافق، أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين القوات المسلحة الأردنية والجيش الأمريكي.

وبحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات العسكرية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، عمق العلاقات التي تربط القوات المسلحة في الجيشين الصديقين، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الجانبين.

وأعرب الفريق ليهي عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.