تريزيجيه: هدفنا إسعاد الجماهير والفوز في كل المباريات

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، أن جميع لاعبي المنتخب على قلب رجل واحد، وأن الهدف الأساسي هو إسعاد الجماهير المصرية خلال منافسات كأس العالم 2026.

وقال تريزيجيه إن المنتخب يخوض كل مبارياته بهدف تحقيق الفوز، مشددًا على احترامه لمنتخب بلجيكا وجميع منتخبات المجموعة، مع التركيز على كل مباراة بشكل منفصل.

وأضاف أن جميع اللاعبين جاهزون للمشاركة، بينما يبقى القرار النهائي للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، موجهاً الشكر للجماهير المصرية على دعمها المستمر للمنتخب في كل مكان.

ويواجه منتخبنا الوطني، بلجيكا غداً الإثنين في الجولة الأولى من المجموعة السابعة بالمونديال، والتي تنطلق في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.