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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أجواء ودية.. مباحثات إيجابية بين بوتين وترامب حول مستجدات الأوضاع في أوكرانيا وإيران

بوتين وترامب يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في أوكرانيا وإيران
بوتين وترامب يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في أوكرانيا وإيران
أ ش أ

 بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الأوضاع الدولية الراهنة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وإمكانية إجراء اتصالات محتملة بين ممثلي البلدين في الفترة المقبلة.
وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم ، إن المحادثة الهاتفية دارت في أجواء وصفها بـ "الودية والصريحة".
وحول الأزمة الأوكرانية، أفاد أوشاكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد خلال الاتصال على ضرورة وقف الأعمال العسكرية لإنهاء النزاع، كما أبدى ترامب استعداده للتأثير على الشركاء الأوروبيين وعلى كييف بهدف التوصل إلى تسوية للأزمة، مشيراً إلى أنه سيتناول هذا الملف خلال المحادثات المقبلة في قمة مجموعة السبع.
ونقل أوشاكوف موقف الرئيس الروسي تجاه القيادة الأوكرانية، مشيرا إلى أن بوتين أوضح أنه إذا بادر فلاديمير زيلينسكي مجددا بعقد لقاء مع الرئيس الروسي، فعليه الذهاب إلى موسكو".
وبخصوص الملف الإيراني..أكد ترامب لنظيره لبوتين أن التوصل إلى اتفاق مع إيران كان صعبا، لكنه أفضى في النهاية إلى نتيجة مقبولة.
وأضاف مساعد الرئيس الروسي أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لاحتواء الصراع حول إيران، والذي كان من الممكن أن يشعل فتيل التوتر في المنطقة بأسرها وخارجها.
وتطرق أوشاكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يُخفِ تقديره الكبير "للصفات القتالية" لدونالد ترامب، وقدرته العالية على الصمود في وجه الصعاب، وتجاوز العقبات بنجاح، والمثابرة في السعي لتحقيق أهدافه.
 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمريكي دونالد ترامب الأوضاع الدولية الراهنة وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك

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