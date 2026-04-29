منتخب المصارعة النسائية تحت 20 سنة يحصد 5 ميداليات بالبطولة الأفريقية بالإسكندرية

حصد المنتخب المصري للمصارعة النسائية تحت 20 سنة 5 ميداليات متنوعة خلال المنافسات المقامة في الصالة المغطاة باستاد برج العرب حتى 5 مايو المقبل بمشاركة 31 دولة.

وحصل منتخب المصارعة النسائية تحت 20 سنة على 3 ميداليات ذهبية و2 ميدالية فضية على أن تستكمل غدا باقي منافسات المصارعة النسائية تحت 20 سنة لحسم المتصدر وصاحب كأس البطولة.

وفازت بالميداليات الذهبية شهد حاتم عبدالنبي في منافسات وزن 76 كجم، صباح عيد خميس في منافسات وزن 68 كجم، ريتاج هاني في منافسات وزن 62 كجم فيما حصد الميداليات الفضية كل من سما وليد في منافسات وزن 57 كجم، فاطمة رضا في ميزان 53 كجم.

ويبلغ إجمالي عدد المشاركين في بطولة إفريقيا للمصارعة نحو 500 لاعب ولاعبة، إلى جانب الأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة للبعثات، ما يعكس قوة المنافسة في بطولة إفريقيا للمصارعة.

وتشارك مصر في البطولة ببعثة تضم 106 لاعبًا ولاعبة، في مختلف المراحل السنية، في إطار السعي لتحقيق نتائج متميزة على أرضها وبين جماهيرها، خاصة في ظل أهمية بطولة إفريقيا للمصارعة في إعداد اللاعبين للبطولات الكبرى.

وتعد البطولة الإفريقية للمصارعة واحدة من أبرز البطولات القارية، حيث تمثل محطة مهمة لمنتخب مصر للمصارعة من أجل الظهور بأفضل مستوى فني، خاصة في ظل مشاركة لاعبي الكبار والشباب تحت 20 عامًا والناشئين تحت 17 عامًا، ضمن خطة الإعداد للبطولات الدولية والأولمبية المقبلة، ما يعزز من قيمة بطولة إفريقيا للمصارعة.