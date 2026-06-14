دي بروين قبل مواجهة مصر: سعيد برؤية صلاح مجددًا.. ومرموش لاعب مميز

تحدث كيفن دي بروين، قائد منتخب بلجيكا ونجم خط الوسط المخضرم، عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في افتتاح مباريات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا حماسه للقاء الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى بالمونديال.

ويستهل المنتخبان مشوارهما في البطولة مساء الاثنين المقبل، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة التي تجمع بين جيل ذهبي يقوده دي بروين في بلجيكا، ومنتخب مصري يطمح لتحقيق بداية قوية بقيادة محمد صلاح.

وأكد دي بروين في تصريحات صحفية أن مواجهة منتخب مصر تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، بسبب العلاقة التي تجمعه بمحمد صلاح منذ سنوات طويلة من المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال نجم المنتخب البلجيكي: “سيكون من الرائع أن أرى محمد صلاح مرة أخرى، وكذلك عمر مرموش. لقد لعبت ضد صلاح لمدة 10 سنوات تقريبًا، وكانت هناك دائمًا منافسة قوية بيننا داخل الملعب”.

وأضاف: “صلاح شخص رائع للغاية، وكنا نلتقي أحيانًا خارج كرة القدم أيضًا، خاصة أن أبناءنا كانوا يدرسون في المدرسة نفسها، لذلك كانت هناك معرفة متبادلة بيننا بعيدًا عن المستطيل الأخضر”.

وأشار دي بروين إلى أن مواجهة صلاح تظل دائمًا واحدة من أكثر المواجهات التي يستمتع بها، موضحًا: “سيكون من الجميل أن ألتقي به مجددًا، والأجمل أن نتنافس مرة أخرى داخل الملعب في بطولة كبيرة بحجم كأس العالم”.

كما تحدث قائد بلجيكا عن عمر مرموش، الذي لعب إلى جواره لفترة قصيرة في صفوف مانشستر سيتي قبل انتقاله إلى نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال دي بروين: “مرموش لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية، وقد أظهر جودته خلال الفترة التي قضاها معنا. إنه لاعب سريع وخطير ويستطيع صناعة الفارق في أي لحظة”.

وتأتي تصريحات دي بروين في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن قوة المواجهة بين المنتخبين، خاصة أن منتخب مصر يعول بشكل كبير على الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في الجانب الهجومي، بينما يعتمد المنتخب البلجيكي على خبرة دي بروين وجودة عناصره الهجومية.

ويخوض منتخب بلجيكا منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضًا منتخبات مصر وإيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات مع تقارب المستويات والطموحات.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع بلجيكا يوم 15 يونيو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، قبل أن يواجه نيوزيلندا في الجولة الثانية، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة إيران.

وتحظى المباراة باهتمام واسع من جماهير المنتخب المصري التي تترقب الظهور الأول للفراعنة في المونديال، وسط آمال بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية وبدء المشوار العالمي بأفضل صورة ممكنة.