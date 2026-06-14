قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطعها بالســـكينة قدام ابنها.. انهيار أسرة سيدة قتــلها زوجها في المنوفية وأسرتها: «عاوزين حقها»
بسبب الإقبال المتزايد.. كيفية الاستعلام عن موعد ومكان امتحان مسابقة معلم مساعد العلوم
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: ختان الإناث لن ينتهي بتشريعات
«دبلوم زخرفة» يُدير عيادة تجميل وليزر .. حملة رقابية تقرّر غلق 24 مركز تجميل في المنيا
دي بروين قبل مواجهة مصر: سعيد برؤية صلاح مجددًا.. ومرموش لاعب مميز
مرحلة الحسم.. جنيف تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق واشنطن وطهران
وزارة النقل تعلن عن وظائف خالية برواتب 16 ألف جنيه.. الشروط والمزايا
إسرائيل تربط الانسحاب من جنوب لبنان باتفاق سياسي.. وتكشف: لن نغادر الآن
رئيسة المجلس القومي للمرأة: ختان الإناث «جريمة» وليست عادة أو فريضة دينية أو ضرورة طبية
لا تشتروا عصير القصب من هذه الأماكن.. رسالة عاجلة للمواطنين
مرحلة الحسم.. جنيف تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق واشنطن وطهران
عطل 4 خدمات بنوك.. هجوم إلكتروني جديد يضرب القطاع المصرفي الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دي بروين قبل مواجهة مصر: سعيد برؤية صلاح مجددًا.. ومرموش لاعب مميز

دي بروين
دي بروين
محمد سمير

تحدث كيفن دي بروين، قائد منتخب بلجيكا ونجم خط الوسط المخضرم، عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر في افتتاح مباريات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا حماسه للقاء الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى بالمونديال.

ويستهل المنتخبان مشوارهما في البطولة مساء الاثنين المقبل، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة التي تجمع بين جيل ذهبي يقوده دي بروين في بلجيكا، ومنتخب مصري يطمح لتحقيق بداية قوية بقيادة محمد صلاح.

وأكد دي بروين في تصريحات صحفية أن مواجهة منتخب مصر تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، بسبب العلاقة التي تجمعه بمحمد صلاح منذ سنوات طويلة من المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال نجم المنتخب البلجيكي: “سيكون من الرائع أن أرى محمد صلاح مرة أخرى، وكذلك عمر مرموش. لقد لعبت ضد صلاح لمدة 10 سنوات تقريبًا، وكانت هناك دائمًا منافسة قوية بيننا داخل الملعب”.

وأضاف: “صلاح شخص رائع للغاية، وكنا نلتقي أحيانًا خارج كرة القدم أيضًا، خاصة أن أبناءنا كانوا يدرسون في المدرسة نفسها، لذلك كانت هناك معرفة متبادلة بيننا بعيدًا عن المستطيل الأخضر”.

وأشار دي بروين إلى أن مواجهة صلاح تظل دائمًا واحدة من أكثر المواجهات التي يستمتع بها، موضحًا: “سيكون من الجميل أن ألتقي به مجددًا، والأجمل أن نتنافس مرة أخرى داخل الملعب في بطولة كبيرة بحجم كأس العالم”.

كما تحدث قائد بلجيكا عن عمر مرموش، الذي لعب إلى جواره لفترة قصيرة في صفوف مانشستر سيتي قبل انتقاله إلى نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال دي بروين: “مرموش لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية، وقد أظهر جودته خلال الفترة التي قضاها معنا. إنه لاعب سريع وخطير ويستطيع صناعة الفارق في أي لحظة”.

وتأتي تصريحات دي بروين في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن قوة المواجهة بين المنتخبين، خاصة أن منتخب مصر يعول بشكل كبير على الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في الجانب الهجومي، بينما يعتمد المنتخب البلجيكي على خبرة دي بروين وجودة عناصره الهجومية.

ويخوض منتخب بلجيكا منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضًا منتخبات مصر وإيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات مع تقارب المستويات والطموحات.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع بلجيكا يوم 15 يونيو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، قبل أن يواجه نيوزيلندا في الجولة الثانية، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة إيران.

وتحظى المباراة باهتمام واسع من جماهير المنتخب المصري التي تترقب الظهور الأول للفراعنة في المونديال، وسط آمال بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية وبدء المشوار العالمي بأفضل صورة ممكنة.

دي بروين صلاح مرموش منتخب مصر منتخب بلجيكا كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

الزمالك

خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

ترشيحاتنا

ياسين بونو

قلق في المغرب بعد إصابة ياسين بونو أمام البرازيل

شوبير

شوبير يشيد بمنتخب المغرب بعد التعادل مع البرازيل: ماسك السامبا غسيل ومكواة

شوبير

شوبير عن بعض لاعبي الأهلي والزمالك: مش عارف مين بيجيب اللاعيبة دي

بالصور

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

بعد ضبطها في عصير القصب..ما مدى خطورة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور بـ أوروبا؟

بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟

للنساء.. فوائد خارقة عند تناول هذا المشروب

فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء
فوائد الحلبة للنساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد