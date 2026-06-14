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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف حكيمي: التعادل أمام البرازيل نتيجة إيجابية.. وعلينا التطور في المباريات المقبلة

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
حسن العمدة

أعرب أشرف حكيمي، قائد منتخب المغرب ونجم باريس سان جيرمان، عن رضاه بأداء أسود الأطلس عقب التعادل أمام البرازيل في منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة قوية أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

وقال حكيمي في تصريحات لقناة "CazéTV" بعد نهاية اللقاء: "لم تكن مباراة سهلة على الإطلاق، واجهنا منتخبًا يمتلك جودة كبيرة ويُعد من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم. الحصول على نقطة من هذه المواجهة أمر إيجابي، والأهم أننا سعداء بالمستوى الذي قدمناه".

وأضاف: "علينا أن نواصل العمل والتحسن من مباراة لأخرى، والتركيز بشكل كامل على المواجهة المقبلة، لأن مشوار البطولة لا يزال طويلًا".

واختتم قائد المنتخب المغربي حديثه قائلًا: "يجب أن نحافظ على تفاؤلنا ونستفيد من الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة. لا تزال أمامنا مباراتان في دور المجموعات، وهذا ما يشغل تفكيرنا حاليًا".

أشرف حكيمي منتخب المغرب باريس سان جيرمان البرازيل كأس العالم كأس العالم 2026

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