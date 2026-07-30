برلماني: تعامل الدولة مع حادث ميناء دمياط جسّد قوة مؤسساتها.. والاصطفاف الوطني ضرورة لحماية الأمن القومي

أكد النائب باسم بهاء، عضو مجلس النواب، أن إدارة الدولة المصرية لحادث ميناء دمياط عكست مستوىً رفيعًا من الكفاءة المؤسسية والجاهزية، مشيدًا بسرعة استجابة الأجهزة المعنية واحتواء الموقف، إلى جانب إعلان نتائج التحقيقات الأولية للرأي العام بمنتهى الشفافية، بما يؤكد التزام الدولة بنهج المصارحة، ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.

دعم الدولة المصرية

وقال بهاء إن التعامل المسؤول مع الحادث، والتنسيق الكامل بين مختلف أجهزة الدولة، يعكس قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية، والحفاظ على استقرار البلاد في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة، مؤكدًا أن الشفافية في إتاحة المعلومات أصبحت أحد أهم أدوات ترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.

وأضاف عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدير الملفات الإقليمية برؤية استراتيجية متوازنة، تضع حماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات الدولة في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن مصر لن تنجرف إلى أي صراعات لا تخدم مصالحها الوطنية، وستواصل انتهاج سياسة تقوم على الحكمة وضبط النفس والدفاع عن مصالحها العليا.

دور وطني داعم

وأشاد بهاء بالدور الوطني الذي اضطلع به الإعلام المصري خلال متابعة الحادث، مؤكدًا أن التزامه بالمهنية، والاعتماد على البيانات الرسمية، وتحري الدقة في نقل المعلومات، جسد إدراكًا حقيقيًا لحجم المسؤولية الوطنية، وأسهم في تقديم صورة مهنية تعكس وعي الدولة والمجتمع في التعامل مع القضايا المرتبطة بالأمن القومي.

واختتم النائب باسم بهاء بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تستوجب تعزيز التماسك الوطني والالتفاف حول القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مشددًا على أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة شعبها، وكفاءة مؤسساتها، وقدرتها على حماية أمنها القومي وإفشال أي محاولات تستهدف زعزعة استقرارها أو جرها إلى دائرة الصراع.