قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الإسكان تقوم بجولة بمشروع حدائق تلال الفسطاط وتعقد اجتماعًا مع الشركات المنفذة
القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 15 طفلا في التسول بالقاهرة
رويترز: إيران تلتزم في الاتفاق بعدم تطوير أسلحة نووية وسيتم تخفيف اليورانيوم المخصب
حرارة نار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الإثنين إلى الجمعة
تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة كوراساو في كأس العالم 2026
الرئيس السيسى يشدد على ضرورة المتابعة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقات المتجددة
الإمام الأكبر: الأزهر يستعد لافتتاح مركز لتعليم اللغة العربية في جيبوتي
استخراج تصريح السفر أونلاين 2026.. دليل شامل خطوة بخطوة
الحالة حرجة ونزيف بالمخ .. ماذا حدث مع الفنان محمد مرزبان؟
وزيرة التضامن: النسخة الثانية من فرحة مصر تستهدف 8 آلاف عريس وعروسة
بعد تعرضه لحادث أليم.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ماتت قدام ابنها.. انهيار أسرة سيدة قتــ.ـلها زوجها في المنوفية وأسرتها: «عاوزين حقها»

المجني عليها
المجني عليها
مروة فاضل

تسود حالة من الحزن بين أبناء مدينة منوف بمحافظة المنوفية، عقب مقتل سيدة على يد طليقها طــ. عنًا بســ. كين أمام أبنائها في الشارع وأمام منزل والدها، بسبب خلافات بينهما ورغبته في إعادتها إلى منزل الزوجية.

وقالت والدة المجني عليها إن نجلتها "بسمة"، البالغة من العمر 38 عامًا، تزوجت منذ 9 سنوات وأنجبت 4 أطفال، قبل أن تنفصل عن زوجها بسبب سوء سمعته وتعاطيه المواد المخدرة.

وأضافت أن طليق نجلتها كان يطاردها باستمرار ويعتدي عليها بشكل متكرر، مشيرة إلى أنه سبق أن دخل السجن، لكنه عاد بعد خروجه للانتقام منها.

وتابعت والدة الضحية أن المتهم حضر إلى منزلهم وبحوزته سكين، واعتدى على نجلتها بطعنات نافذة في البطن، ثم واصل الاعتداء عليها بطعنات أخرى في الظهر.

وأضافت أن المتهم كان يردد أثناء ارتكاب الجريمة: «أنا كده ارتحت»، مؤكدة أنه كان يطالبها بالعودة إليه، لكنها رفضت ذلك.

وأكدت والدة المجني عليها أن ابنتها كانت تسعى لتربية أطفالها، إلا أنها قُتلت أمام نجلها الذي يدرس بالصف الرابع الابتدائي، موضحة أن الطفل حاول الهرب بعدما شاهد والده يحمل السكين، فتدخل الأهالي وأخفوه خوفًا عليه.

وطالبت الأم بالقصاص العادل لابنتها، مؤكدة أنها تركت وراءها أربعة أطفال أبرياء، قائلة: «مين هيربي ولادك يا بسمة؟».

وكان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة منوف يفيد بقيام عامل بقتل طليقته بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المتهم يُدعى "أ. ف. ن"، ويُعرف بـ"كيمو"، ويعمل عاملًا.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم حاول إعادة طليقته إلى عصمته بعد الطلاق، إلا أنها رفضت، ما أدى إلى تصاعد الخلافات بينهما وانتهائها بارتكابه الجريمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظة المنوفية المنوفية قتل منوف أخبار محافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

الزمالك

خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

ترشيحاتنا

وزير ألماني يواجه تدقيقا إعلاميا لاستخدامه الذكاء الاصطناعي في صياغة خطابات رسمية

وزير ألماني يواجه تدقيقا إعلاميا لاستخدامه الذكاء الاصطناعي في صياغة خطابات رسمية

الإحصاء السعودية: أكثر من 11.2 مليون معتمر خلال الربع الرابع من 2025

الإحصاء السعودية: أكثر من 11.2 مليون معتمر خلال الربع الرابع من 2025

جروسي: ماليزيا في وضع مستقر يسمح لها بمواصلة تطوير الطاقة النووية

جروسي: ماليزيا في وضع مستقر يسمح لها بمواصلة تطوير الطاقة النووية

بالصور

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

بعد ضبطها في عصير القصب..ما مدى خطورة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور بـ أوروبا؟

بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟

فيديو

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد