في عيدها القومي الـ120| المنوفية تواصل بناء منظومة صحية متكاملة.. 152 مليون جنيه لتطوير المنشآت الطبية العام الحالي|صور

احتفالاً بالعيد القومي الـ120 لمحافظة المنوفية، تواصل المحافظة تنفيذ خطة طموحة لتطوير القطاع الصحي، من خلال التوسع في إنشاء الصروح الطبية الجديدة ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متطورة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أن قطاع الصحة يشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، حيث يجري تنفيذ مشروعات صحية استراتيجية باستثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة للمنشآت الطبية خلال العام المالي الحالي باستثمارات تبلغ 152 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، وتقليل معدلات الانتظار، والتوسع في الخدمات الطبية المتخصصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تتابع بصورة يومية معدلات تنفيذ المشروعات الصحية الكبرى، وتعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والجهات المعنية على دفع وتيرة العمل وتسريع نسب الإنجاز للانتهاء من تلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، تمهيداً لدخولها الخدمة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

يُعد مشروع مستشفى الشهداء الجديدة أحد أكبر المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة، حيث يقام على مساحة 21 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ مليار و300 مليون جنيه، ويضم 223 سريراً و5 غرف عمليات و41 سريراً للعناية المركزة و31 ماكينة غسيل كلوي و24 حضانة أطفال و21 عيادة خارجية، بما يساهم في تعزيز مستوى الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة لأهالي المركز والقرى المجاورة.

كما تتواصل أعمال إنشاء مستشفى أشمون الجديدة على مساحة تزيد على 29 ألف متر مربع باستثمارات تقدر بنحو مليار و500 مليون جنيه، وتضم 186 سريراً للإقامة الداخلية و44 سريراً للعناية المركزة و6 غرف عمليات و52 ماكينة غسيل كلوي و42 حضانة أطفال وقسم حروق متكامل و19 عيادة خارجية، لتشكل إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة.

ويأتي مشروع معهد أورام منوف الجديد ضمن المشروعات الطبية المتخصصة الكبرى، حيث يقام على مساحة 9 آلاف متر مربع باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه، بطاقة استيعابية 200 سرير، ويضم مختلف التخصصات التشخيصية والعلاجية الخاصة بالأورام للكبار والأطفال، بما يسهم في توفير خدمة علاجية متكاملة داخل المحافظة والحد من مشقة الانتقال للمحافظات الأخرى.

وفي إطار دعم خدمات نقل الدم ومشتقاته، يجري إنشاء مركز تجميع البلازما الجديد بمدينة شبين الكوم بتكلفة 107 ملايين جنيه، ليعمل على مدار الساعة لخدمة مرضى الأورام والثلاسيميا والهيموفيليا والفشل الكلوي والحالات الحرجة والطوارئ.

كما يشهد مستشفى الرمد بشبين الكوم تنفيذ توسعات جديدة بتكلفة 40 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية ، تشمل إنشاء 6 غرف عمليات و18 عيادة متخصصة و35 سريراً للإقامة الداخلية، بما يعزز القدرة الاستيعابية للمستشفى ويرفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

وشهدت الفترة الماضية افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات والخدمات الطبية الجديدة، من بينها: افتتاح مركز طبي محلة سبك بمركز أشمون ٫ افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز أورام مستشفى منوف٫ افتتاح عيادات الأسنان لذوي الهمم والروماتيزم والتأهيل بمستشفى الباجور٫ تشغيل جهاز الماموجرام بمستشفى بركة السبع المركزي٫ تشغيل 7 أسرة عناية مركزة جديدة وجهاز ماموجرام بمستشفى تلا٫ تشغيل وحدة كهربة القلب بمستشفى أشمون العام وتركيب أول منظمين ثنائيين للقلب٫ افتتاح عيادتين جديدتين لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بقريتي كفر داود وشبرا زنجي٫ نجاح إجراء أول عملية تفتيت حصوات بالكلى باستخدام المنظار المرن والليزر بمستشفى منوف العام.

وفي إطار التخطيط المستقبلي لتلبية احتياجات المواطنين الصحية، تواصل المحافظة التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة للبدء في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة ، من أبرزها:

• وضع حجر أساس مستشفى شبين الكوم العام الجديدة على مساحة 13,781 م2 .

• وضع حجر أساس مبنى جديد بمستشفى بركة السبع المركزي .

• 152 مليون جنيه لتطوير المنشآت الصحية خلال العام المالي الحالي .

وتتواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية والمستشفيات بمختلف أنحاء المحافظة، حيث تشمل الخطة تطوير عدد من الوحدات الصحية بمراكز شبين الكوم وتلا والسادات، إلى جانب تطوير الحضانات وأنظمة الحماية المدنية ومكافحة الحريق، فضلاً عن تدعيم وحدة القلب بمستشفى صدر منوف، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي خطوة تعكس نجاح جهود تطوير المنظومة الصحية، حصلت عدة منشآت صحية بالمحافظة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، من بينها مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم، ومستشفى حميات شنتنا الحجر، ووحدات طب الأسرة بكفر عشما وسرسموس وجزيرة الحجر، بما يؤكد التزام المحافظة بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

كما حققت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية إنجازاً غير مسبوق بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة خلال شهر مايو 2026 بنسبة إنجاز بلغت 190%.

وفي إطار التيسير على المواطنين، تواصل المحافظة تطوير خدمات التأمين الصحي من خلال التوسع في المقار والخدمات الطبية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الدور الثالث بمبنى عيادات التأمين الصحي الجديد بشبين الكوم، بهدف تخفيف الضغط على مجمع عيادات أبو بكر الصديق وتقليل معدلات الانتظار.

كما أطلق اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مبادرة «لا ينتظر» لتيسير حصول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة على الخدمات الطبية وصرف العلاج دون انتظار، بما يضمن سرعة الاستجابة للفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

واختتم المحافظ مؤكداً أن المحافظة مستمرة في تنفيذ رؤيتها لتطوير القطاع الصحي، ودفع معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية، والتوسع في إنشاء الصروح الطبية الجديدة، بما يواكب خطط الدولة نحو بناء منظومة صحية حديثة ومتطورة توفر خدمات علاجية متميزة تليق بأبناء محافظة المنوفية.