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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل معاون وزير الإسكان بشأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

استقبل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، المهندس طارق الرفاعي ، معاون وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  لقطاع المرافق ، وذلك علي هامش زيارته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة والوقوف على معدلات الأداء ونسب الانجاز  وحجم التمويل وتحديد الأولويات وخطط الإنجاز خلال الفترة المقبلة ، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس علاء رشاد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس محمد يسرى مدير عام تنفيذ المشروعات بالجهاز .

وخلال اللقاء ، أكد محافظ المنوفية على أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة ، وأن الهدف الأساسي هو تخفيف المعاناة عن المواطنين وتسريع وتيرة دخول المشروعات الخدمة، مشيراً إلى تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق مع وزارة الإسكان والأجهزة المعنية لدفع وتيرة العمل بالمشروعات القومية والتنموية  ، مشيراً إلى متابعته الميدانية المستمرة للمرور على كافة مواقع العمل لتذليل المعوقات ولاسيما المشروعات ذات نسب التنفيذ المتقدمة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة ،  مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة الانتها ء من المشروعات المتأخرة، ودخولها الخدمة الفعلية في أقرب وقت ممكن ، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

كما شهد اللقاء، مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات  المنفذة والجاري تنفيذها ، ومنها  محطات صرف صحي قرى بابل وزنارة وكفر حمام بمركز ومدينة تلا ، استكمال شبكات محطة مياه بركة السبع بطاقة 102 ألف م3 ، وشبكات محطة مياه الباجور ، محطة مياه الحامول بطاقة 51 ألف م3 لخدمة قرى مركز منوف ، مشروعات صرف صحي ميت الموز وسلكا بشبين الكوم ، مشروع صرف صحي كفر ربيع بتلا بطاقة 5 ألاف م3 / يوم ،  مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة الفنية، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأشار معاون وزير الأسكان للمرافق استمرار المتابعة  الدقيقة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة لدفع وتيرة العمل بها ،  وكذا الحالة العامة لكافة المشروعات المنفذة لضمان استمرارية الخدمة بالشكل الأمثل ، مؤكداً استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظة لدفع العمل بالمشروعات المختلفة وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يحقق التنمية الشاملة ويلبي احتياجات المواطنين.

محافظ المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية وزير الإسكان مشروعات

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