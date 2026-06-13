محافظ المنوفية: مساعدات مالية عاجلة لحالات إنسانية ظروفها المعيشة صعبة.. صور

واصل اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته بالمواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من أبناء المحافظة وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي القطاعات .

وقرر محافظ المنوفية لقائه بصرف مساعدات مالية عاجلة لعدد من الحالات الإنسانية بناحية حي غرب شبين الكوم مراعاة لظروفهم المعيشية الصعبة .

ووجه مدير مديرية التضامن الإجتماعي ببحث طلب أرملة تعول طفلة مريضة مخ وأعصاب تلمتس تسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة ، وذلك في إطار دعم الأسر الأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة وآمنه لهم .

ووجه محافظ المنوفية مدير مشروع المواقف بالمحافظة بدراسة شكوي أهالي قرية سرسموس بالشهداء واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن توفير وسائل مواصلات بديلة بالقرية إستجابة لرغبتهم ولتخفيف العب عن كاهلهم ، فيما وافق المحافظ علي ندب موظفة من ذوي الهمم الي إدارة شبين الكوم التعليمية وإسنادها أعمال مناسبة مراعاة لظروفها الصحية الصعبة .

وكلف محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بفحص طلب مواطن من ناحية أبشيش يلتمس تركيب عداد كهرباء لمنزله وفقاً للوائح والقوانين المنظمة ، موجهاً الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام بفحص عدد من شكاوي المواطنين والعرض عليه لإتخاذ اللازم .

من جانبه أكد محافظ المنوفية أن يولي إهتماماً كبيراً بالتواصل المستمر مع جموع المواطنين وتعزيز قنوات الإتصال المباشرة معهم لتلقي الشكاوى والمقترحات والتعامل الفوري معها للمساهمة في تحسين مستوي الخدمات ، مشيراً إلي أن رضا المواطن وتلبية متطلباته علي رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.