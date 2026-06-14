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مرحلة الحسم.. جنيف تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق واشنطن وطهران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مرحلة الحسم.. جنيف تستعد للتوقيع الإلكتروني على اتفاق واشنطن وطهران

واشنطن وطهران
واشنطن وطهران
رحمة سمير

قال عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من جنيف، إن الاستعدادات جارية في جنيف لتوقيع الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تباين بشأن آلية التوقيع، سواء بالحضور المباشر أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد إتمام التوقيع اليوم الأحد، فيما أعلنت باكستان أن مراسم التوقيع ستُجرى افتراضياً.

وأضاف أن جنيف شهدت إجراءات أمنية واستعدادات لوجستية مكثفة، شملت وصول طائرات أمريكية، بالتزامن مع التحضيرات لقمة مجموعة السبع التي تنطلق غداً، وسط توقعات بتنظيم مظاهرات واسعة على هامش القمة، كما جرت العادة خلال السنوات الماضية.

وأوضح المنيري أن التوقعات تشير إلى إمكانية توقيع الاتفاق أو على الأقل إقرار مبادئه الأساسية في جنيف، ما سيمنح قمة السبع أهمية إضافية لمناقشة تداعياته. ومن المنتظر أن يشارك في القمة عدد من القادة، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

https://www.youtube.com/shorts/1NbSmXAJ_LI 

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